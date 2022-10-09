Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о провале попыток Европы выйти из энергокризиса - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221009/krizis-1822558532.html
СМИ сообщили о провале попыток Европы выйти из энергокризиса
СМИ сообщили о провале попыток Европы выйти из энергокризиса - РИА Новости, 09.10.2022
СМИ сообщили о провале попыток Европы выйти из энергокризиса
Прошедший накануне саммит Европейского политического сообщества в Праге не принес Европе прояснения по вопросу решения энергетического кризиса, говорится в... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T06:51
2022-10-09T06:51
в мире
европа
германия
прага
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781054117_0:14:3616:2048_1920x0_80_0_0_dbec91e5b67d0c21c46e8431e03ca3a7.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Прошедший накануне саммит Европейского политического сообщества в Праге не принес Европе прояснения по вопросу решения энергетического кризиса, говорится в сюжете телеканала Das Erste."По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было: до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Где-то оно наверняка должно быть — прояснение", - отмечает телеканал.Однако на саммите такого "явно не наблюдается", указывает Das Erste. "Может быть, простой потолок цен — то есть установка максимальных цен при закупке? Пока что нет — такой ответ дали в Праге", - говорится в материале.Некоторые европейские лидеры опасаются, что регион тогда "будет стеснен". В сюжете допускается вариант совместных закупок газа, однако на это, как подчеркивается, потребуется время.При этом все чаще слышится еще одна идея – "деньги из Брюсселя", однако ряд лидеров, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, считают, что новых долгов быть не должно, вместо этого следует использовать существующий фонд восстановления после коронавируса."Но, возможно, еще всплывет совершенно другое прояснение — следующий саммит состоится всего через две недели: не в Праге — в Брюсселе", - резюмирует телеканал.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели многочисленные санкции против Москвы. Разрыв деловых связей с Россией обернулся для США, Великобритании и Евросоюза головной болью — спровоцировал рост стоимости жизни, высокую инфляцию и топливный кризис.
https://ria.ru/20221007/germaniya-1822340974.html
https://ria.ru/20221008/evropa-1822338266.html
европа
германия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781054117_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_cf0aeaa5d4d5410473bc57087fa099b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, германия, прага
В мире, Европа, Германия, Прага
06:51 09.10.2022
 
СМИ сообщили о провале попыток Европы выйти из энергокризиса

Das Erste: европейцы на саммите в Праге не смогли найти выход из энергокризиса

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Прошедший накануне саммит Европейского политического сообщества в Праге не принес Европе прояснения по вопросу решения энергетического кризиса, говорится в сюжете телеканала Das Erste.
"По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было: до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Где-то оно наверняка должно быть — прояснение", - отмечает телеканал.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 18:41
"Что с солидарностью?" Шольца ждут неудобные вопросы от союзников
Однако на саммите такого "явно не наблюдается", указывает Das Erste. "Может быть, простой потолок цен — то есть установка максимальных цен при закупке? Пока что нет — такой ответ дали в Праге", - говорится в материале.
Некоторые европейские лидеры опасаются, что регион тогда "будет стеснен". В сюжете допускается вариант совместных закупок газа, однако на это, как подчеркивается, потребуется время.
При этом все чаще слышится еще одна идея – "деньги из Брюсселя", однако ряд лидеров, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, считают, что новых долгов быть не должно, вместо этого следует использовать существующий фонд восстановления после коронавируса.
"Но, возможно, еще всплывет совершенно другое прояснение — следующий саммит состоится всего через две недели: не в Праге — в Брюсселе", - резюмирует телеканал.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели многочисленные санкции против Москвы. Разрыв деловых связей с Россией обернулся для США, Великобритании и Евросоюза головной болью — спровоцировал рост стоимости жизни, высокую инфляцию и топливный кризис.
Общее фотографирование участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 08:00
Попытка Европы отменить географию провалилась
 
В миреЕвропаГерманияПрага
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала