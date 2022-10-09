https://ria.ru/20221009/krizis-1822558532.html

СМИ сообщили о провале попыток Европы выйти из энергокризиса

СМИ сообщили о провале попыток Европы выйти из энергокризиса - РИА Новости, 09.10.2022

СМИ сообщили о провале попыток Европы выйти из энергокризиса

Прошедший накануне саммит Европейского политического сообщества в Праге не принес Европе прояснения по вопросу решения энергетического кризиса, говорится в... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T06:51

2022-10-09T06:51

2022-10-09T06:51

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европа

германия

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Прошедший накануне саммит Европейского политического сообщества в Праге не принес Европе прояснения по вопросу решения энергетического кризиса, говорится в сюжете телеканала Das Erste."По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было: до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Где-то оно наверняка должно быть — прояснение", - отмечает телеканал.Однако на саммите такого "явно не наблюдается", указывает Das Erste. "Может быть, простой потолок цен — то есть установка максимальных цен при закупке? Пока что нет — такой ответ дали в Праге", - говорится в материале.Некоторые европейские лидеры опасаются, что регион тогда "будет стеснен". В сюжете допускается вариант совместных закупок газа, однако на это, как подчеркивается, потребуется время.При этом все чаще слышится еще одна идея – "деньги из Брюсселя", однако ряд лидеров, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, считают, что новых долгов быть не должно, вместо этого следует использовать существующий фонд восстановления после коронавируса."Но, возможно, еще всплывет совершенно другое прояснение — следующий саммит состоится всего через две недели: не в Праге — в Брюсселе", - резюмирует телеканал.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели многочисленные санкции против Москвы. Разрыв деловых связей с Россией обернулся для США, Великобритании и Евросоюза головной болью — спровоцировал рост стоимости жизни, высокую инфляцию и топливный кризис.

https://ria.ru/20221007/germaniya-1822340974.html

https://ria.ru/20221008/evropa-1822338266.html

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в мире, европа, германия, прага