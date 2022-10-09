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ВС России уничтожили в Херсонской области пять колонн украинской техники
ВС России уничтожили в Херсонской области пять колонн украинской техники - РИА Новости, 09.10.2022
ВС России уничтожили в Херсонской области пять колонн украинской техники
Нанесено поражение пяти колоннам, живой силе и военной технике в Херсонской области, украинские потери составили более 80 военных убитыми, заявили в воскресенье РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:49
2022-10-09T14:49
2022-10-09T15:16
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Нанесено поражение пяти колоннам, живой силе и военной технике в Херсонской области, украинские потери составили более 80 военных убитыми, заявили в воскресенье в Минобороны России"Нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области", - заявили в Минобороны.Противник на данном направлении потерял более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.
https://ria.ru/20221009/vsu-1822575975.html
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россия
Россия, Специальная военная операция на Украине
14:49 09.10.2022 (обновлено: 15:16 09.10.2022)
ВС России уничтожили в Херсонской области пять колонн украинской техники
В Херсонской области ВС России нанесли поражение пяти колоннам украинской военной техники
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Нанесено поражение пяти колоннам, живой силе и военной технике в Херсонской области, украинские потери составили более 80 военных убитыми, заявили в воскресенье в Минобороны России
"Нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области", - заявили в Минобороны.
Противник на данном направлении потерял более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.