https://ria.ru/20221009/kolonna-1822603603.html

ВС России уничтожили в Херсонской области пять колонн украинской техники

ВС России уничтожили в Херсонской области пять колонн украинской техники - РИА Новости, 09.10.2022

ВС России уничтожили в Херсонской области пять колонн украинской техники

Нанесено поражение пяти колоннам, живой силе и военной технике в Херсонской области, украинские потери составили более 80 военных убитыми, заявили в воскресенье РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:49

2022-10-09T14:49

2022-10-09T15:16

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Нанесено поражение пяти колоннам, живой силе и военной технике в Херсонской области, украинские потери составили более 80 военных убитыми, заявили в воскресенье в Минобороны России"Нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области", - заявили в Минобороны.Противник на данном направлении потерял более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.

https://ria.ru/20221009/vsu-1822575975.html

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