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МИД КНР не стал комментировать взрыв на Крымском мосту
МИД КНР не стал комментировать взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 09.10.2022
МИД КНР не стал комментировать взрыв на Крымском мосту
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга в воскресенье сообщила, что ведомство ознакомлено с информацией о взрыве на Крымском мосту, но не... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:22
2022-10-09T11:22
2022-10-09T11:22
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национальный антитеррористический комитет рф
мид кнр
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
в мире
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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга в воскресенье сообщила, что ведомство ознакомлено с информацией о взрыве на Крымском мосту, но не стала ее комментировать."Мы ознакомлены с соответствующей информацией", - ответила дипломат на просьбу одного из журналистов прокомментировать взрыв, не уточнив позицию ведомства в отношении произошедшего.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, мид кнр, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, в мире
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, МИД КНР, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, В мире
МИД КНР не стал комментировать взрыв на Крымском мосту
Представитель МИД КНР Мао Нин не стала комментировать взрыв на Крымском мосту