https://ria.ru/20221009/knr-1822579341.html

МИД КНР не стал комментировать взрыв на Крымском мосту

МИД КНР не стал комментировать взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 09.10.2022

МИД КНР не стал комментировать взрыв на Крымском мосту

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга в воскресенье сообщила, что ведомство ознакомлено с информацией о взрыве на Крымском мосту, но не... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:22

2022-10-09T11:22

2022-10-09T11:22

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национальный антитеррористический комитет рф

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чп на крымском мосту

в мире

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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга в воскресенье сообщила, что ведомство ознакомлено с информацией о взрыве на Крымском мосту, но не стала ее комментировать."Мы ознакомлены с соответствующей информацией", - ответила дипломат на просьбу одного из журналистов прокомментировать взрыв, не уточнив позицию ведомства в отношении произошедшего.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221009/pentagon-1822551483.html

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россия, национальный антитеррористический комитет рф, мид кнр, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, в мире