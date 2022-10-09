https://ria.ru/20221009/kitay-1822479795.html

Китай и США меряются кризисами

Китай и США меряются кризисами - РИА Новости, 09.10.2022

Китай и США меряются кризисами

Пять лет назад, накануне предыдущего съезда Компартии Китая, атмосфера в стране и мире была сильно другой. Китайцы рапортовали о грандиозных успехах в... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T08:00

2022-10-09T08:00

2022-10-09T08:11

экономика

дональд трамп

владимир путин

европа

сша

китай

большая двадцатка

еврокомиссия

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Пять лет назад, накануне предыдущего съезда Компартии Китая, атмосфера в стране и мире была сильно другой. Китайцы рапортовали о грандиозных успехах в экономике, а в США (где тогда президентом недавно избрали Дональда Трампа) задумывались, не пора ли этот Китай остановить, вместо того чтобы с ним сотрудничать. Сегодня в Пекине признают, что мировой и свой собственный кризис выглядит довольно серьезно, а в США бьются в безвыходной истерике и по поводу Китая, и по поводу экономики, своей и прочей, и по всем остальным поводам.Заметно, что пекинские СМИ не впадают в грех самоупоения насчет экономики и накануне съезда честно говорят о главной проблеме страны — долговом пузыре в сфере недвижимости, давящем изнутри всю банковскую систему. Брали кредиты, строили, инвестировали в жилье в ожидании роста его стоимости, в итоге перестарались: инвестиции превратились в долги — по некоторым оценкам, 250% от ВВП. Долги эти могут обрушить банковскую сферу.Собственно, ключевые меры по части успокоения сектора недвижимости были приняты до съезда, в основном в сентябре, и будут приниматься новые, с общей задачей подстегнуть продажи жилья, ипотечного и прочего, и тем самым влить новые деньги в отрасль, не допустить ее остановки. Теперь надо дождаться отчета высших лидеров государства на съезде, с их оценками, что во всей экономике в целом будет дальше.Американские экономисты радостно объясняют: Китай с его моделью роста (хроническая переинвестированность) попал в ловушку, из нее несколько выходов, все плохие. Или возродить рывком инвестиции в эту и прочие отрасли, чтобы они погнали прежними темпами, но тогда менять ту самую модель роста в будущем станет дороже, потому что долги могут еще больше вырасти. Или затормозить все отрасли сразу, затем заняться долгим их перезапуском. Потому что с долгом в 250% от ВВП хорошо экономики не живут.Китайские же экономисты говорят о том, что не живут с таким долгом, как у США. При этом весь мир тоже на веселую жизнь рассчитывать не может, поскольку Америка экспортирует инфляцию повсюду. Почему? Потому что американская Федеральная резервная система приняла решение занимать еще больше, то есть повышает базовые ставки по кредитам. Это оттягивает деньги со всего мира, все их одалживают США в расчете на высокий процент. Правда, можно сопротивляться — поднять и свою базовую ставку. В результате падают курсы валют, тормозится экономика и растет инфляция повсюду, но растет ведь и долг США, государственный и частный.А он вообще-то только что превысил 31 триллион долларов. Это больше, чем производят в год Китай, Великобритания, Япония и Германия, вместе взятые. Только администрация Байдена, в частности, заняла 1,9 триллиона и одобрила новый бюджетный дефицит на 4,9 триллиона. Вы думаете, откуда идут все новые "пакеты военной помощи" Украине — вот оттуда, из воздуха.Ужасаются не только китайские экономисты. The Wall Street Journal — газета никоим образом не китайская, но она ситуацию оценивает вот как: громоздить гору больше нельзя. Проценты, которые приходится тратить на обслуживание долга, сегодня требуют 1,06 триллиона в год, а их еще и поднимают. Возникает неконтролируемая ситуация — когда приходится занимать все больше, только чтобы обслуживать прежний долг.Ну и хорошо, скажете вы. Ясно же, что тут никто и никогда не заплатит, рано или поздно придется объявить дефолт, списав его, например, на мировую войну (которая в гибридном виде уже давно идет). Власти так и поступают: на замирение населения, заморенного "борьбой с вирусом", и еще на Украину с 2020 года напечатали семь "пустых" триллионов. Но пока что, напоминают американские экономисты, нынешняя ситуация, кроме всего прочего, тормозит свою экономику — США уже в рецессии. А это сокращает налоговую базу, то есть бюджет должен занимать еще больше.Экономика США может дать какой-то (меньше процента) прирост ВВП в этом году, и точно уйдет в минус в 2023-м. Напомним, что Китай пока говорит лишь о замедлении роста, подробнее узнаем, когда откроется съезд.Дело даже не в том, как по итогам происходящего будет выглядеть "турнирная таблица", то есть кто и на каком месте окажется среди ведущих экономик мира. Дело в необычной общей картине. Две первые экономические державы мира оказались в относительно похожей ситуации, но при этом одна из них (США) всячески старается нанести ущерб другой, вводя против Китая какие угодно торговые ограничения и называя это санкциями. Что по-своему понятно, поскольку при прежних глобальных кризисах Китай выигрывал раз за разом.Но при прежних кризисах работали механизмы если не глобального сотрудничества, то диалога ведущих экономик — например, G20. А сейчас что-то не слышно о том, что к предстоящему в Индонезии саммиту лидеров двадцати ведущих стран готовится хоть что-то внятное, кроме рассуждений о том, фотографироваться ли вместе с Владимиром Путиным.Среди множества частностей углубляющегося мирового кризиса заметна одна: Америка грабит Европу, насильственным образом лишая ее российских нефти и газа и поставляя свои энергоносители по зверской цене, а Китай… Китай когда-то рассчитывал, среди прочих, на европейские рынки, но если Европа и дальше будет превращаться в руину, то Пекину придется развивать, путем сотрудничества, совсем другие регионы и этим менять экономическую карту мира еще быстрее, чем она меняется.Впрочем, пока что все не так плохо. Европу ждет холодная зима без российских нефти и газа? Китай перепродает туда не только российские энергоносители, но и поставляет солнечные батареи (имея до 80% мировых мощностей производства таковых). Экспорт их из Китая в Европу вырос за восемь месяцев года на 138%. И это не все — еще есть китайские одеяла с электроподогревом. Их идет в том же, европейском, направлении примерно по 1,3 миллиона штук в месяц.И что бы вы думали — рыночные аналитики предупреждают, что Еврокомиссия, правительство Евросоюза, размышляет над тем, не ввести ли для такой продукции заградительные тарифы, чтобы стимулировать этим создание (когда-нибудь) собственных, европейских аналогичных отраслей. Действует принцип "мы тонем, значит, надо утопить и Китай".

https://ria.ru/20221008/evropa-1822338266.html

https://ria.ru/20220909/iran-1815539485.html

https://ria.ru/20221007/svoboda-1822195779.html

https://ria.ru/20221007/tayvan-1822002045.html

https://ria.ru/20221001/politika-1820870829.html

европа

сша

китай

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

экономика, дональд трамп, владимир путин, европа, сша, китай, большая двадцатка, еврокомиссия, авторы