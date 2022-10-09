https://ria.ru/20221009/kherson-1822631088.html

В Херсоне прогремели четыре взрыва, сработала ПВО

В Херсоне прогремели четыре взрыва, сработала ПВО - РИА Новости, 09.10.2022

В Херсоне прогремели четыре взрыва, сработала ПВО

Четыре взрыва прогремели в Херсоне, предварительно, сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T17:49

2022-10-09T17:49

2022-10-09T17:55

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 9 окт - РИА Новости. Четыре взрыва прогремели в Херсоне, предварительно, сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости.Следов применения противоракет ПВО в небе над Херсоном не видно, но были слышны звуки взрывов.

https://ria.ru/20220925/vzryvy-1819343811.html

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херсон, россия, в мире