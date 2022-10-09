https://ria.ru/20221009/kherson-1822631088.html
В Херсоне прогремели четыре взрыва, сработала ПВО
В Херсоне прогремели четыре взрыва, сработала ПВО - РИА Новости, 09.10.2022
В Херсоне прогремели четыре взрыва, сработала ПВО
Четыре взрыва прогремели в Херсоне, предварительно, сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:49
2022-10-09T17:49
2022-10-09T17:55
специальная военная операция на украине
херсон
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
ХЕРСОН, 9 окт - РИА Новости. Четыре взрыва прогремели в Херсоне, предварительно, сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости.Следов применения противоракет ПВО в небе над Херсоном не видно, но были слышны звуки взрывов.
https://ria.ru/20220925/vzryvy-1819343811.html
херсон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, В мире
17:49 09.10.2022 (обновлено: 17:55 09.10.2022)
В Херсоне прогремели четыре взрыва, сработала ПВО
Четыре взрыва прогремели в Херсоне, сработала ПВО