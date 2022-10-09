https://ria.ru/20221009/kherson-1822606160.html

В Херсонской области артиллерия России сорвала попытку сосредоточения ВСУ

В Херсонской области артиллерия России сорвала попытку сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 09.10.2022

В Херсонской области артиллерия России сорвала попытку сосредоточения ВСУ

ВС РФ разгромили шесть украинских колонн с военной техникой и живой силой в Херсонской области, сорвав попытку сосредоточения войск противника, заявили в... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:05

2022-10-09T15:05

2022-10-09T15:10

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВС РФ разгромили шесть украинских колонн с военной техникой и живой силой в Херсонской области, сорвав попытку сосредоточения войск противника, заявили в воскресенье в Минобороны России."В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области", - заявили в Минобороны.Противник на данном направлении потерял более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.

https://ria.ru/20220925/artilleriya-1819321309.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность