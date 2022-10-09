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В Херсонской области артиллерия России сорвала попытку сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 09.10.2022
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В Херсонской области артиллерия России сорвала попытку сосредоточения ВСУ
В Херсонской области артиллерия России сорвала попытку сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 09.10.2022
В Херсонской области артиллерия России сорвала попытку сосредоточения ВСУ
ВС РФ разгромили шесть украинских колонн с военной техникой и живой силой в Херсонской области, сорвав попытку сосредоточения войск противника, заявили в... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:05
2022-10-09T15:10
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВС РФ разгромили шесть украинских колонн с военной техникой и живой силой в Херсонской области, сорвав попытку сосредоточения войск противника, заявили в воскресенье в Минобороны России."В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области", - заявили в Минобороны.Противник на данном направлении потерял более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.
https://ria.ru/20220925/artilleriya-1819321309.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
15:05 09.10.2022 (обновлено: 15:10 09.10.2022)
 
В Херсонской области артиллерия России сорвала попытку сосредоточения ВСУ

МО России: в Херсонской области российская артиллерия сорвала попытку сосредоточения ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов ВС РФ в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов ВС РФ в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов ВС РФ в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВС РФ разгромили шесть украинских колонн с военной техникой и живой силой в Херсонской области, сорвав попытку сосредоточения войск противника, заявили в воскресенье в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области", - заявили в Минобороны.
Противник на данном направлении потерял более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.
Работа расчета артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 14:02Специальная военная операция на Украине
Артиллерия России сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки
 
Херсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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