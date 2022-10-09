https://ria.ru/20221009/isk-1822652051.html

Генпрокуратура и Минфин подали иск на экс-оператора проекта "Сахалин 1"

Генпрокуратура и Минфин подали иск на экс-оператора проекта "Сахалин 1" - РИА Новости, 09.10.2022

Генпрокуратура и Минфин подали иск на экс-оператора проекта "Сахалин 1"

Генеральная прокуратура и министерство финансов Сахалинской области обратились в Южно-Сахалинский городской суд с иском с Exxon Neftegas Limited, бывшему... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T20:15

2022-10-09T20:15

2022-10-09T20:15

экономика

владимир путин

сахалинская область

роснефть

exxon mobil

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости/Прайм. Генеральная прокуратура и министерство финансов Сахалинской области обратились в Южно-Сахалинский городской суд с иском с Exxon Neftegas Limited, бывшему оператору проекта "Сахалин 1", следует из данных суда о гражданских делах первой инстанции.Согласно информации по делу, иск был подан 26 сентября, а предварительное судебное заседание назначено на 14 октября. Истцами выступают генеральная прокуратура и министерство финансов Сахалинской области, ответчиком - Exxon Neftegas Limited. Третьими лицами по делу назначены областное правительство и управление федеральной налоговой службы (УФНС) по региону. Детали иска не приводятся.Кроме того, управление ФСПП по Сахалинской области наложило арест на активы Exxon Neftegas Limited по решению того же Южно-Сахалинского городского суда, выдавшего соответствующий исполнительный лист 27 сентября, следует из данных исполнительных производств.Президент РФ Владимир Путин своим указом в пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора СРП-проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа.Нынешний оператор проекта "Сахалин 1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча газа и нефти была полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина 1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

https://ria.ru/20221007/uscherb-1822389126.html

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экономика, владимир путин, сахалинская область, роснефть, exxon mobil, россия