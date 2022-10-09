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ВКС уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS под Николаевом - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS под Николаевом
ВКС уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS под Николаевом - РИА Новости, 09.10.2022
ВКС уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS под Николаевом
ВКС России уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:58
2022-10-09T15:58
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
рсзо himars
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВКС России уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также "Ураган", - говорится в сообщении.
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безопасность, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РСЗО HIMARS
14:58 09.10.2022 (обновлено: 15:58 09.10.2022)
 
ВКС уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS под Николаевом

Минобороны России: ВКС уничтожили украинский склад с ракетами для HIMARS под Николаевом

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВКС России уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также "Ураган", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколаевская областьВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РСЗО HIMARS
 
 
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