https://ria.ru/20221009/himars-1822605024.html
ВКС уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS под Николаевом
ВКС уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS под Николаевом - РИА Новости, 09.10.2022
ВКС уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS под Николаевом
ВКС России уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:58
2022-10-09T14:58
2022-10-09T15:58
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
рсзо himars
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВКС России уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также "Ураган", - говорится в сообщении.
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РСЗО HIMARS
14:58 09.10.2022 (обновлено: 15:58 09.10.2022)
ВКС уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS под Николаевом
Минобороны России: ВКС уничтожили украинский склад с ракетами для HIMARS под Николаевом