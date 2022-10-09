https://ria.ru/20221009/himars-1822605024.html

ВКС уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS под Николаевом

ВКС уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS под Николаевом - РИА Новости, 09.10.2022

ВКС уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS под Николаевом

ВКС России уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:58

2022-10-09T14:58

2022-10-09T15:58

специальная военная операция на украине

безопасность

николаевская область

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

рсзо himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c09f82e77e172d5d97c21d2447206e56.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВКС России уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также "Ураган", - говорится в сообщении.

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars