https://ria.ru/20221009/granitsa-1822662418.html

Более 300 чешских военных привлекли к контролю границы со Словакией

Более 300 чешских военных привлекли к контролю границы со Словакией - РИА Новости, 09.10.2022

Более 300 чешских военных привлекли к контролю границы со Словакией

Для дополнительного контроля границы со Словакией в связи с ростом числа нелегальных мигрантов с воскресенья привлечены 320 чешских военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T21:24

2022-10-09T21:24

2022-10-09T21:24

министерство обороны чехии

словакия

чехия

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ПРАГА, 9 окт - РИА Новости. Для дополнительного контроля границы со Словакией в связи с ростом числа нелегальных мигрантов с воскресенья привлечены 320 чешских военнослужащих, сообщил пражский телеканал CNN Prima NEWS со ссылкой на минобороны страны."Помимо того, что правительство Чехии в связи с резким ростом числа нелегальных мигрантов продлило временный погранрежим на границе со Словакией с 8 октября еще на 20 дней, до 28 октября, оно также приняло решение о направлении на границу для поддержки полиции 320 военнослужащих. Они будут выходить с воскресенья в четыре смены вместе с полицейскими не только для контроля ситуации на пограничных переходах, но и на так называемой "зеленой границе", - говорится в сообщении.Чешский премьер Петр Фиала, информируя в конце сентября о решении кабмина ввести временный погранрежим на границе со Словакией, сообщил, что только с начала июня до середины сентября в Чехию через территорию Словакии перебрались 9,5 тысячи мигрантов, тогда как за весь минувший год их число не превысило 1,3 тысячи.После начала усиленного контроля на границе со Словакией, по данным МВД, были задержаны еще несколько сотен нелегальных беженцев, в основном, граждан Сирии, которые через страны Западных Балкан и далее через Венгрию, Словакию и Чехию направляются в страны Западной Европы, где у многих их них проживают родные и знакомые.Как сообщил журналистам глава чешского МВД Вит Ракушан, в ближайшие дни он планирует посетить страны Западных Балкан, чтобы обсудить меры борьбы с нелегальной миграцией, а также провести переговоры в Братиславе о некоторой корректировке соглашения о сотрудничестве между пограничной полицией обеих стран. В частности, Ракушан хотел бы договориться о возможности некоторых действий чешских полицейских (например, при погоне за контрабандистами) на приграничной территории со стороны Словакии, как это предусмотрено в подобном соглашении с немецкой полицией.

https://ria.ru/20220928/chekhiya-1820145634.html

https://ria.ru/20220927/evropa-1819623168.html

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министерство обороны чехии, словакия, чехия, сирия, петр фиала, в мире