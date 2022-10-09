Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке 14 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 10.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.