https://ria.ru/20221009/gorlovka-1822579871.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 09.10.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска дважды обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:30

2022-10-09T11:30

2022-10-09T11:30

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 10.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221009/donetsk-1822578906.html

горловка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины