В МИД Мексики рассказали о соглашении с Россией о сотрудничестве в космосе
МИД Мексики: соглашение с Россией о сотрудничестве в космосе не касается системы ГЛОНАСС
Солнечное затмение с борта МКС. Архивное фото
МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Соглашение между Россией и Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях не затрагивает тем, связанных с российской спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, заявляет министерство иностранных дел Мексики.
"В подписанном документе не предусматриваются действия, связанные с системой ГЛОНАСС, кроме того, нет прогнозов о том, что это могло бы быть включено в ближайшем будущем", - говорится в заявлении МИД, размещенном на сайте правительства.
Отмечается, что в настоящее время соглашение находится в процессе утверждения. Пока его не направили в Сенат для рассмотрения.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправсоглашения с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Документ был подписан 28 сентября 2021 года. Как отмечалось, он предусматривает, в частности, установку станций системы ГЛОНАСС на территории Мексики. Соглашение создает договорно-правовую базу для развития российско-мексиканского сотрудничества в этой области, а также для практического применения космических систем и технологий в мирных целях.
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