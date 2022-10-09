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В МИД Мексики рассказали о соглашении с Россией о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 09.10.2022
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В МИД Мексики рассказали о соглашении с Россией о сотрудничестве в космосе
В МИД Мексики рассказали о соглашении с Россией о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 09.10.2022
В МИД Мексики рассказали о соглашении с Россией о сотрудничестве в космосе
Соглашение между Россией и Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях не затрагивает тем, связанных с... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T10:47
2022-10-09T10:47
в мире
россия
мексика
владимир путин
глонасс (система навигации)
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МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Соглашение между Россией и Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях не затрагивает тем, связанных с российской спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, заявляет министерство иностранных дел Мексики."В подписанном документе не предусматриваются действия, связанные с системой ГЛОНАСС, кроме того, нет прогнозов о том, что это могло бы быть включено в ближайшем будущем", - говорится в заявлении МИД, размещенном на сайте правительства.Отмечается, что в настоящее время соглашение находится в процессе утверждения. Пока его не направили в Сенат для рассмотрения.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправсоглашения с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Документ был подписан 28 сентября 2021 года. Как отмечалось, он предусматривает, в частности, установку станций системы ГЛОНАСС на территории Мексики. Соглашение создает договорно-правовую базу для развития российско-мексиканского сотрудничества в этой области, а также для практического применения космических систем и технологий в мирных целях.
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в мире, россия, мексика, владимир путин, глонасс (система навигации)
В мире, Россия, Мексика, Владимир Путин, ГЛОНАСС (система навигации)
10:47 09.10.2022
 
В МИД Мексики рассказали о соглашении с Россией о сотрудничестве в космосе

МИД Мексики: соглашение с Россией о сотрудничестве в космосе не касается системы ГЛОНАСС

© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrovСолнечное затмение с борта МКС
Солнечное затмение с борта МКС - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov
Солнечное затмение с борта МКС. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Соглашение между Россией и Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях не затрагивает тем, связанных с российской спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, заявляет министерство иностранных дел Мексики.
"В подписанном документе не предусматриваются действия, связанные с системой ГЛОНАСС, кроме того, нет прогнозов о том, что это могло бы быть включено в ближайшем будущем", - говорится в заявлении МИД, размещенном на сайте правительства.
Отмечается, что в настоящее время соглашение находится в процессе утверждения. Пока его не направили в Сенат для рассмотрения.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправсоглашения с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Документ был подписан 28 сентября 2021 года. Как отмечалось, он предусматривает, в частности, установку станций системы ГЛОНАСС на территории Мексики. Соглашение создает договорно-правовую базу для развития российско-мексиканского сотрудничества в этой области, а также для практического применения космических систем и технологий в мирных целях.
Самолет Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 03:08
В России завершаются испытания спутниковой антенны для авиации
 
В миреРоссияМексикаВладимир ПутинГЛОНАСС (система навигации)
 
 
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