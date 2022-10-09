https://ria.ru/20221009/glonass-1822575259.html

В МИД Мексики рассказали о соглашении с Россией о сотрудничестве в космосе

В МИД Мексики рассказали о соглашении с Россией о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 09.10.2022

В МИД Мексики рассказали о соглашении с Россией о сотрудничестве в космосе

Соглашение между Россией и Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях не затрагивает тем, связанных с... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T10:47

2022-10-09T10:47

2022-10-09T10:47

в мире

россия

мексика

владимир путин

глонасс (система навигации)

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МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Соглашение между Россией и Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях не затрагивает тем, связанных с российской спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, заявляет министерство иностранных дел Мексики."В подписанном документе не предусматриваются действия, связанные с системой ГЛОНАСС, кроме того, нет прогнозов о том, что это могло бы быть включено в ближайшем будущем", - говорится в заявлении МИД, размещенном на сайте правительства.Отмечается, что в настоящее время соглашение находится в процессе утверждения. Пока его не направили в Сенат для рассмотрения.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправсоглашения с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Документ был подписан 28 сентября 2021 года. Как отмечалось, он предусматривает, в частности, установку станций системы ГЛОНАСС на территории Мексики. Соглашение создает договорно-правовую базу для развития российско-мексиканского сотрудничества в этой области, а также для практического применения космических систем и технологий в мирных целях.

https://ria.ru/20220909/antenna-1815556639.html

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мексика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, мексика, владимир путин, глонасс (система навигации)