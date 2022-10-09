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На стройке в Москве погибли двое рабочих - РИА Новости, 09.10.2022
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На стройке в Москве погибли двое рабочих
На стройке в Москве погибли двое рабочих - РИА Новости, 09.10.2022
На стройке в Москве погибли двое рабочих
Тела двух рабочих обнаружили после тушения пожара на стройке в Москве, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T00:55
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происшествия
москва
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Тела двух рабочих обнаружили после тушения пожара на стройке в Москве, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.Установить точную причину возгорания поможет пожарно-техническая экспертиза. Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. "Опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
00:55 09.10.2022 (обновлено: 05:29 09.10.2022)
 
На стройке в Москве погибли двое рабочих

Старший помощник ГСУ СК Иванова: в Москве на стройке обнаружили тела двух рабочих

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочие на строительной площадке . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Тела двух рабочих обнаружили после тушения пожара на стройке в Москве, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.
"Поздно вечером 8 октября 2022 года в бытовом помещении на строительном объекте, расположенном вблизи улицы Родниковая в городе Москве, после тушения пожара обнаружены тела двух рабочих. По данному факту... организована доследственная проверка", - сообщила Иванова.
Установить точную причину возгорания поможет пожарно-техническая экспертиза. Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. "Опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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