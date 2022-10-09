https://ria.ru/20221009/gibel-1822552026.html

На стройке в Москве погибли двое рабочих

На стройке в Москве погибли двое рабочих - РИА Новости, 09.10.2022

На стройке в Москве погибли двое рабочих

Тела двух рабочих обнаружили после тушения пожара на стройке в Москве, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T00:55

2022-10-09T00:55

2022-10-09T05:29

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765903464_0:121:3329:1994_1920x0_80_0_0_eaca427e3e6f062add1ef80be4ecab90.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Тела двух рабочих обнаружили после тушения пожара на стройке в Москве, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.Установить точную причину возгорания поможет пожарно-техническая экспертиза. Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. "Опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210416/podmoskove-1728610462.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)