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На стройке в Москве погибли двое рабочих
На стройке в Москве погибли двое рабочих - РИА Новости, 09.10.2022
На стройке в Москве погибли двое рабочих
Тела двух рабочих обнаружили после тушения пожара на стройке в Москве, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T00:55
2022-10-09T00:55
2022-10-09T05:29
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Тела двух рабочих обнаружили после тушения пожара на стройке в Москве, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.Установить точную причину возгорания поможет пожарно-техническая экспертиза. Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. "Опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
00:55 09.10.2022 (обновлено: 05:29 09.10.2022)
На стройке в Москве погибли двое рабочих
Старший помощник ГСУ СК Иванова: в Москве на стройке обнаружили тела двух рабочих