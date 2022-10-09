https://ria.ru/20221009/germaniya-1822629015.html

В ФРГ не исключили политической подоплеки у диверсии на железной дороге

В ФРГ не исключили политической подоплеки у диверсии на железной дороге - РИА Новости, 09.10.2022

В ФРГ не исключили политической подоплеки у диверсии на железной дороге

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии не исключает, что у диверсии на железнодорожной дороге, из-за которой в субботу остановились поезда на севере... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T17:37

2022-10-09T17:37

2022-10-09T17:37

в мире

германия

берлин (город)

deutsche bahn

bild

северный поток

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_54ef82906cd2a43009d745b80d1dab47.jpg

БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии не исключает, что у диверсии на железнодорожной дороге, из-за которой в субботу остановились поезда на севере ФРГ, может быть политическая подоплека, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на документ правоохранителей.Компания Deutsche Bahn в субботу утром сообщила о технических неисправностях, в результате которых было полностью парализовано движение поездов дальнего следования на севере Германии. Позже оно было восстановлено, однако компания предупредила, что в течение дня возможны сбои и задержки поездов. Позднее немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на представителя компании Deutsche Bahn сообщило, что остановка движения поездов была вызвана диверсией.В документе, который оказался в распоряжении Bild, полиция отмечает, что из-за мест преступлений - в городах Херне и Берлин, а также на фоне близости к утечкам в газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", допускается, что диверсия могла бы произойти под контролем государства.По данным газеты, следователи предполагают, что нападения совершили два отдельных преступника или группы преступников, при этом они были профессионалами. Они точно знали, какие кабели нужно перерезать, чтобы нанести максимальный ущерб, отмечает издание.В докладе криминалистов также уточняется, что "объекты критической инфраструктуры в целом, а также, в частности, транспортный сектор с железнодорожным сообщением, подвержены" риску "стать объектом атак и диверсионных действий".Издание также приводит цитату авторов доклада, которые добавляют, что такой риск был недавно подтвержден "предполагаемыми атаками на трубопроводы "Северный поток" в Балтийском море", а также - действиями "на кабельной системе железной дороги".Кроме того, по данным газеты, в ведомстве не исключили, что за диверсией могут стоять политически мотивированные действия. В пользу этой версии говорит то, что компания Deutsche Bahn находится в центре внимания левых сил из-за перевозки ископаемого топлива.Отмечается, что следователи изучают различные версии. При этом расследование уже ведет не федеральная полиция, а служба госбезопасности. Как прокомментировали изданию в правоохранительных органах, это связано с тем, что "нельзя исключить политическую подоплеку".

https://ria.ru/20221008/poezda-1822463022.html

https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html

https://ria.ru/20221007/gaz-1822331476.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, берлин (город), deutsche bahn, bild, северный поток, северный поток — 2