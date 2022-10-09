https://ria.ru/20221009/germaniya-1822610559.html

"Пора бить тревогу!" Немцы подсчитали, как долго продержатся в случае войны

"Пора бить тревогу!" Немцы подсчитали, как долго продержатся в случае войны - РИА Новости, 09.10.2022

"Пора бить тревогу!" Немцы подсчитали, как долго продержатся в случае войны

Поставки оружия на Украину истощили военные запасы Германии, в случае войны боеприпасов у бундесвера хватит максимум на два дня, сообщает портал Business... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:43

2022-10-09T15:43

2022-10-09T16:02

украина

германия

россия

нато

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей лавров

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Поставки оружия на Украину истощили военные запасы Германии, в случае войны боеприпасов у бундесвера хватит максимум на два дня, сообщает портал Business Insider."У Германии осталось боеприпасов только на один или два дня войны. Это подтверждают представители оружейной промышленности, эксперты и политики в бундестаге", — говорится в статье.Страна вынуждена экономить патроны, поэтому солдаты меньше тренируются, а учения отменяются. Количество вооружений на складах не соответствует регламенту НАТО, но немецкое правительство не спешит пополнять запасы — не хватает оборонного бюджета. При этом Берлин продолжает оказывать военную помощь киевским властям, подчеркивается в статье.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html

https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html

украина

германия

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, германия, россия, нато, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров