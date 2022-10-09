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"Пора бить тревогу!" Немцы подсчитали, как долго продержатся в случае войны - РИА Новости, 09.10.2022
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"Пора бить тревогу!" Немцы подсчитали, как долго продержатся в случае войны
"Пора бить тревогу!" Немцы подсчитали, как долго продержатся в случае войны - РИА Новости, 09.10.2022
"Пора бить тревогу!" Немцы подсчитали, как долго продержатся в случае войны
Поставки оружия на Украину истощили военные запасы Германии, в случае войны боеприпасов у бундесвера хватит максимум на два дня, сообщает портал Business... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:43
2022-10-09T16:02
украина
германия
россия
нато
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей лавров
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Поставки оружия на Украину истощили военные запасы Германии, в случае войны боеприпасов у бундесвера хватит максимум на два дня, сообщает портал Business Insider."У Германии осталось боеприпасов только на один или два дня войны. Это подтверждают представители оружейной промышленности, эксперты и политики в бундестаге", — говорится в статье.Страна вынуждена экономить патроны, поэтому солдаты меньше тренируются, а учения отменяются. Количество вооружений на складах не соответствует регламенту НАТО, но немецкое правительство не спешит пополнять запасы — не хватает оборонного бюджета. При этом Берлин продолжает оказывать военную помощь киевским властям, подчеркивается в статье.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html
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украина, германия, россия, нато, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров
Украина, Германия, Россия, НАТО, В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Лавров
15:43 09.10.2022 (обновлено: 16:02 09.10.2022)
 
"Пора бить тревогу!" Немцы подсчитали, как долго продержатся в случае войны

BI: Германии из-за отправки вооружений Украине не хватит боеприпасов в случае войны

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты
Немецкие солдаты - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Поставки оружия на Украину истощили военные запасы Германии, в случае войны боеприпасов у бундесвера хватит максимум на два дня, сообщает портал Business Insider.
"У Германии осталось боеприпасов только на один или два дня войны. Это подтверждают представители оружейной промышленности, эксперты и политики в бундестаге", — говорится в статье.
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Страна вынуждена экономить патроны, поэтому солдаты меньше тренируются, а учения отменяются. Количество вооружений на складах не соответствует регламенту НАТО, но немецкое правительство не спешит пополнять запасы — не хватает оборонного бюджета. При этом Берлин продолжает оказывать военную помощь киевским властям, подчеркивается в статье.

"Наше положение только ухудшится, если мы продолжим передавать украинцам боеприпасы с наших складов, а правительство не начнет размещать необходимые заказы на производство", — рассказал изданию глава Ассоциации немецких промышленников в сфере безопасности и обороны Ханс Кристоф Атсподиен.

На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
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