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Эрдоган назвал цены на газ единственной проблемой Турции зимой - РИА Новости, 09.10.2022
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Эрдоган назвал цены на газ единственной проблемой Турции зимой
Эрдоган назвал цены на газ единственной проблемой Турции зимой - РИА Новости, 09.10.2022
Эрдоган назвал цены на газ единственной проблемой Турции зимой
Турция полностью подготовлена к зимнему периоду, единственной проблемой является доставка газа гражданам по доступной цене, заявил президент страны Тайип... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T18:45
2022-10-09T18:45
цены на нефть
турция
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АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Турция полностью подготовлена к зимнему периоду, единственной проблемой является доставка газа гражданам по доступной цене, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Основным поставщиком газа в Турцию является Россия. Агентство Блумберг ранее писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет.По словам турецкого лидера, все приготовления к зимним месяцам в Турции завершены."Наша проблема заключается в том, как доставить природный газ нашим гражданам по более доступным ценам. Мы прилагаем к этому все усилия. На данный момент, с учетом новых оценок, которые будут сделаны в декабре, поднять минимальную заработную плату до наиболее подходящей цифры", - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.
https://ria.ru/20221004/turtsiya-1821333129.html
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цены на нефть, турция, анкара (провинция), россия
Цены на нефть, Турция, Анкара (провинция), Россия
18:45 09.10.2022
 
Эрдоган назвал цены на газ единственной проблемой Турции зимой

Эрдоган: проблема заключается в том, как доставить газ гражданам по более доступным ценам

© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Турция полностью подготовлена к зимнему периоду, единственной проблемой является доставка газа гражданам по доступной цене, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Основным поставщиком газа в Турцию является Россия. Агентство Блумберг ранее писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет.
По словам турецкого лидера, все приготовления к зимним месяцам в Турции завершены.
"Наша проблема заключается в том, как доставить природный газ нашим гражданам по более доступным ценам. Мы прилагаем к этому все усилия. На данный момент, с учетом новых оценок, которые будут сделаны в декабре, поднять минимальную заработную плату до наиболее подходящей цифры", - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.
Символический сварной шов Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 09:32
Проблем в переговорах Турции и России по газу нет, сообщил источник
 
Цены на нефтьТурцияАнкара (провинция)Россия
 
 
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