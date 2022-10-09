https://ria.ru/20221009/gaz-1822638089.html

Эрдоган назвал цены на газ единственной проблемой Турции зимой

Эрдоган назвал цены на газ единственной проблемой Турции зимой - РИА Новости, 09.10.2022

Эрдоган назвал цены на газ единственной проблемой Турции зимой

Турция полностью подготовлена к зимнему периоду, единственной проблемой является доставка газа гражданам по доступной цене, заявил президент страны Тайип... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T18:45

2022-10-09T18:45

2022-10-09T18:45

цены на нефть

турция

анкара (провинция)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138032/99/1380329975_0:214:3764:2331_1920x0_80_0_0_6334b454dd8cee5b65a14ce98d46d114.jpg

АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Турция полностью подготовлена к зимнему периоду, единственной проблемой является доставка газа гражданам по доступной цене, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Основным поставщиком газа в Турцию является Россия. Агентство Блумберг ранее писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет.По словам турецкого лидера, все приготовления к зимним месяцам в Турции завершены."Наша проблема заключается в том, как доставить природный газ нашим гражданам по более доступным ценам. Мы прилагаем к этому все усилия. На данный момент, с учетом новых оценок, которые будут сделаны в декабре, поднять минимальную заработную плату до наиболее подходящей цифры", - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

https://ria.ru/20221004/turtsiya-1821333129.html

турция

анкара (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, турция, анкара (провинция), россия