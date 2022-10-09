https://ria.ru/20221009/gaz-1822600617.html
ЕС платит бешеные деньги США за газ, заявил Песков
ЕС платит бешеные деньги США за газ, заявил Песков - РИА Новости, 09.10.2022
ЕС платит бешеные деньги США за газ, заявил Песков
Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, а американцы сейчас зарабатывают бешеные деньги на продаже... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:25
2022-10-09T14:25
2022-10-09T14:25
экономика
дмитрий песков
европа
россия
евросоюз
природный газ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, а американцы сейчас зарабатывают бешеные деньги на продаже газа, страны Европы платят им и лишают свою экономику конкурентоспособности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"."Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, по нефти и по газу. Они твердили это, как мантру. Но если Россия была ровно столько же заинтересована в покупателях газа, как они были заинтересованы в нас, это был бы баланс. А американцы сейчас просто греют руки. Они зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в три, в четыре раза дороже газ. И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности", - сказал Песков.В субботу тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги вышли с протестами против резкого падения уровня жизни, многие из них потребовали дешевых энергоносителей, а также выступили против НАТО и поставок оружия Украине.
https://ria.ru/20221009/krizis-1822558532.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий песков, европа, россия, евросоюз, природный газ
Экономика, Дмитрий Песков, Европа, Россия, Евросоюз, Природный газ
ЕС платит бешеные деньги США за газ, заявил Песков
Песков: ЕС платит бешеные деньги США за газ, лишая свою экономику конкурентоспособности