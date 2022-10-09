https://ria.ru/20221009/gaz-1822600617.html

ЕС платит бешеные деньги США за газ, заявил Песков

ЕС платит бешеные деньги США за газ, заявил Песков - РИА Новости, 09.10.2022

ЕС платит бешеные деньги США за газ, заявил Песков

Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, а американцы сейчас зарабатывают бешеные деньги на продаже... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:25

2022-10-09T14:25

2022-10-09T14:25

экономика

дмитрий песков

европа

россия

евросоюз

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, а американцы сейчас зарабатывают бешеные деньги на продаже газа, страны Европы платят им и лишают свою экономику конкурентоспособности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"."Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, по нефти и по газу. Они твердили это, как мантру. Но если Россия была ровно столько же заинтересована в покупателях газа, как они были заинтересованы в нас, это был бы баланс. А американцы сейчас просто греют руки. Они зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в три, в четыре раза дороже газ. И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности", - сказал Песков.В субботу тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги вышли с протестами против резкого падения уровня жизни, многие из них потребовали дешевых энергоносителей, а также выступили против НАТО и поставок оружия Украине.

https://ria.ru/20221009/krizis-1822558532.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий песков, европа, россия, евросоюз, природный газ