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ЕС платит бешеные деньги США за газ, заявил Песков - РИА Новости, 09.10.2022
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ЕС платит бешеные деньги США за газ, заявил Песков
ЕС платит бешеные деньги США за газ, заявил Песков - РИА Новости, 09.10.2022
ЕС платит бешеные деньги США за газ, заявил Песков
Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, а американцы сейчас зарабатывают бешеные деньги на продаже... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:25
2022-10-09T14:25
экономика
дмитрий песков
европа
россия
евросоюз
природный газ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, а американцы сейчас зарабатывают бешеные деньги на продаже газа, страны Европы платят им и лишают свою экономику конкурентоспособности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"."Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, по нефти и по газу. Они твердили это, как мантру. Но если Россия была ровно столько же заинтересована в покупателях газа, как они были заинтересованы в нас, это был бы баланс. А американцы сейчас просто греют руки. Они зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в три, в четыре раза дороже газ. И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности", - сказал Песков.В субботу тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги вышли с протестами против резкого падения уровня жизни, многие из них потребовали дешевых энергоносителей, а также выступили против НАТО и поставок оружия Украине.
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экономика, дмитрий песков, европа, россия, евросоюз, природный газ
Экономика, Дмитрий Песков, Европа, Россия, Евросоюз, Природный газ
14:25 09.10.2022
 
ЕС платит бешеные деньги США за газ, заявил Песков

Песков: ЕС платит бешеные деньги США за газ, лишая свою экономику конкурентоспособности

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, а американцы сейчас зарабатывают бешеные деньги на продаже газа, страны Европы платят им и лишают свою экономику конкурентоспособности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
"Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, по нефти и по газу. Они твердили это, как мантру. Но если Россия была ровно столько же заинтересована в покупателях газа, как они были заинтересованы в нас, это был бы баланс. А американцы сейчас просто греют руки. Они зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в три, в четыре раза дороже газ. И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности", - сказал Песков.
В субботу тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги вышли с протестами против резкого падения уровня жизни, многие из них потребовали дешевых энергоносителей, а также выступили против НАТО и поставок оружия Украине.
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
06:51
СМИ сообщили о провале попыток Европы выйти из энергокризиса
 
ЭкономикаДмитрий ПесковЕвропаРоссияЕвросоюзПриродный газ
 
 
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