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Словакия передала Украине еще две самоходные гаубицы Zuzana 2 - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/gaubitsy-1822668674.html
Словакия передала Украине еще две самоходные гаубицы Zuzana 2
Словакия передала Украине еще две самоходные гаубицы Zuzana 2 - РИА Новости, 09.10.2022
Словакия передала Украине еще две самоходные гаубицы Zuzana 2
Словакия в рамках коммерческого контракта передала Украине в воскресенье две самоходных гаубицы Zuzana 2, еще две таких гаубицы будут переданы Киеву в самое... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T22:27
2022-10-09T22:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
словакия
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ПРАГА, 9 окт – РИА Новости. Словакия в рамках коммерческого контракта передала Украине в воскресенье две самоходных гаубицы Zuzana 2, еще две таких гаубицы будут переданы Киеву в самое ближайшее время, сообщил в соцсетях глава словацкого минобороны Ярослав."Украина сегодня получила от нас две только что изготовленные самоходные гаубицы Zuzana 2. В данном случае речь идет о коммерческом контракте, в рамках которого мы летом уже передали (Киеву) четыре таких гаубицы из общего количества восемь экземпляров. Сейчас переданы еще две, а следующие две отправятся на Украину в самое ближайшее время", - написал министр.На минувшей неделе братиславский телеканал ТА3 сообщал, что входящая в состав минобороны Словакии компания Konštrukta Defence должна изготовить для Украины еще 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2. Их производство будут финансировать Дания, Германия и Норвегия, которые с этой целью выделили 92 миллиона евро. Поставки гаубиц на Украину предполагаются со второй половины 2023 года.Zuzana 2 – самоходная гаубица нового поколения, построенная на колесном шасси TATRA 8×8, оснащена 155-миллиметровой пушкой с максимальной дальностью стрельбы 41 км, экипаж состоит из четырех человек. Автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту. На вооружении словацкой армии, согласно сообщениям местных СМИ, гаубица состоит с лета 2021 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, словакия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Словакия, НАТО
22:27 09.10.2022
 
Словакия передала Украине еще две самоходные гаубицы Zuzana 2

Глава Минобороны Словакии Надь: страна передала Украине две самоходные гаубицы Zuzana 2

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew BrownСамоходная артиллерийская установка Zuzana 2
Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew Brown
Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2. Архивное фото
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ПРАГА, 9 окт – РИА Новости. Словакия в рамках коммерческого контракта передала Украине в воскресенье две самоходных гаубицы Zuzana 2, еще две таких гаубицы будут переданы Киеву в самое ближайшее время, сообщил в соцсетях глава словацкого минобороны Ярослав.
"Украина сегодня получила от нас две только что изготовленные самоходные гаубицы Zuzana 2. В данном случае речь идет о коммерческом контракте, в рамках которого мы летом уже передали (Киеву) четыре таких гаубицы из общего количества восемь экземпляров. Сейчас переданы еще две, а следующие две отправятся на Украину в самое ближайшее время", - написал министр.
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На минувшей неделе братиславский телеканал ТА3 сообщал, что входящая в состав минобороны Словакии компания Konštrukta Defence должна изготовить для Украины еще 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2. Их производство будут финансировать Дания, Германия и Норвегия, которые с этой целью выделили 92 миллиона евро. Поставки гаубиц на Украину предполагаются со второй половины 2023 года.
Zuzana 2 – самоходная гаубица нового поколения, построенная на колесном шасси TATRA 8×8, оснащена 155-миллиметровой пушкой с максимальной дальностью стрельбы 41 км, экипаж состоит из четырех человек. Автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту. На вооружении словацкой армии, согласно сообщениям местных СМИ, гаубица состоит с лета 2021 года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСловакияНАТО
 
 
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