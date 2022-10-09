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В Эстонии выросли цены на покупку и аренду жилья - РИА Новости, 09.10.2022
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В Эстонии выросли цены на покупку и аренду жилья
В Эстонии выросли цены на покупку и аренду жилья - РИА Новости, 09.10.2022
В Эстонии выросли цены на покупку и аренду жилья
Цены на покупку жилья и его аренду в Эстонии выросли больше всего среди стран Европейского Союза за последние 12 лет, пишет портал Delfi. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T23:18
2022-10-09T23:32
экономика
жилье
эстония
греция
литва
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт - РИА Новости. Цены на покупку жилья и его аренду в Эстонии выросли больше всего среди стран Европейского Союза за последние 12 лет, пишет портал Delfi."С 2010 года по второй квартал 2022 года цены на жилье в Эстонии выросли на 196%, а арендная плата — на 214%. По арендным ценам Эстония на 75% опережает Литву, которая занимает второе место. Там за последние 12 лет цены на аренду выросли на 139%", - говорится в сообщении.По данным европейского статистического агентства Eurostat, с 2010 года по второй квартал 2022 года арендная плата в Европейском союзе выросла в среднем на 18%, а цена на покупку жилья — на 48%. Самое большое снижение цен на покупку жилья за последние 12 лет произошло в Греции, где цены упали на 24%, за ней следует Италия – снижение на 8%.С 2010 года по второй квартал 2022 года цены на аренду также больше всего упали в Греции - на 24%, за ней следует Кипр - там цены упали на 0,2%.
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экономика, жилье, эстония, греция, литва
Экономика, Жилье, Эстония, Греция, Литва
23:18 09.10.2022 (обновлено: 23:32 09.10.2022)
 
В Эстонии выросли цены на покупку и аренду жилья

Delfi: с 2010 года цены на покупку жилья в Эстонии выросли на 196 процентов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы
Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт - РИА Новости. Цены на покупку жилья и его аренду в Эстонии выросли больше всего среди стран Европейского Союза за последние 12 лет, пишет портал Delfi.
"С 2010 года по второй квартал 2022 года цены на жилье в Эстонии выросли на 196%, а арендная плата — на 214%. По арендным ценам Эстония на 75% опережает Литву, которая занимает второе место. Там за последние 12 лет цены на аренду выросли на 139%", - говорится в сообщении.
По данным европейского статистического агентства Eurostat, с 2010 года по второй квартал 2022 года арендная плата в Европейском союзе выросла в среднем на 18%, а цена на покупку жилья — на 48%. Самое большое снижение цен на покупку жилья за последние 12 лет произошло в Греции, где цены упали на 24%, за ней следует Италия – снижение на 8%.
С 2010 года по второй квартал 2022 года цены на аренду также больше всего упали в Греции - на 24%, за ней следует Кипр - там цены упали на 0,2%.
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