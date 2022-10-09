https://ria.ru/20221009/estoniya-1822673082.html

В Эстонии выросли цены на покупку и аренду жилья

В Эстонии выросли цены на покупку и аренду жилья - РИА Новости, 09.10.2022

В Эстонии выросли цены на покупку и аренду жилья

Цены на покупку жилья и его аренду в Эстонии выросли больше всего среди стран Европейского Союза за последние 12 лет, пишет портал Delfi. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T23:18

2022-10-09T23:18

2022-10-09T23:32

экономика

жилье

эстония

греция

литва

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт - РИА Новости. Цены на покупку жилья и его аренду в Эстонии выросли больше всего среди стран Европейского Союза за последние 12 лет, пишет портал Delfi."С 2010 года по второй квартал 2022 года цены на жилье в Эстонии выросли на 196%, а арендная плата — на 214%. По арендным ценам Эстония на 75% опережает Литву, которая занимает второе место. Там за последние 12 лет цены на аренду выросли на 139%", - говорится в сообщении.По данным европейского статистического агентства Eurostat, с 2010 года по второй квартал 2022 года арендная плата в Европейском союзе выросла в среднем на 18%, а цена на покупку жилья — на 48%. Самое большое снижение цен на покупку жилья за последние 12 лет произошло в Греции, где цены упали на 24%, за ней следует Италия – снижение на 8%.С 2010 года по второй квартал 2022 года цены на аренду также больше всего упали в Греции - на 24%, за ней следует Кипр - там цены упали на 0,2%.

https://ria.ru/20220923/estoniya-1819088300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жилье, эстония, греция, литва