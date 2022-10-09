https://ria.ru/20221009/estoniya-1822615704.html

Эстонская православная церковь сохраняет единство, заявил патриарх Кирилл

Эстонская православная церковь сохраняет единство, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 09.10.2022

Эстонская православная церковь сохраняет единство, заявил патриарх Кирилл

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) учит духовенство и паству хранить в мире... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:13

2022-10-09T16:13

2022-10-09T16:13

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эстонская православная церковь московского патриархата

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) учит духовенство и паству хранить в мире единство духа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Ныне Вы совершаете непростое предстоятельское делание на Эстонской земле и имеете попечение о развитии церковной жизни, научаете клир и паству шествовать спасительной стезей евангельских заповедей и сохранять единство духа в союзе мира (Еф. 4:3). Всещедрый Бог да приклонит к Вам Свою милость и да укрепит Ваши телесные и душевные силы, дабы и впредь Вы могли право править слово Господней истины на пользу Святого Православия", – говорится в патриаршем поздравлении митрополиту Евгению с 65-летием, опубликованном на сайте Московской патриархии.Ранее МВД Эстонии сообщило, что ждет от Эстонской православной церкви Московского патриархата ясной позиции по заявлениям главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, подчеркнув, что его последние выступления можно рассматривать как "оправдание агрессии России против Украины". Как отметило МВД, в Эстонии подобные действия не разрешены, церковь должна обеспечить своей пастве богослужения, свободные от идеологического влияния.Перед этим Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пригласил митрополита Евгения на встречу, чтобы обсудить с ним позицию церкви в связи с недавним заявлением патриарха Кирилла, которое, по словам вице-канцлера МВД Райво Кюйта, "можно рассматривать как открытую попытку оказать влияние и как оправдание агрессии России против Украины". Кюйт заявил, что "государство применит санкции", если эта версия подтвердится.В ответ на это Эстонская православная церковь заявила, что выступает против любых войн.

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эстония, россия, московский патриархат, московская патриархия, русская православная церковь, эстонская православная церковь московского патриархата