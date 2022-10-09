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Ученые обнаружили новые признаки возможной жизни на спутнике Сатурна - РИА Новости, 09.10.2022
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Наука
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Ученые обнаружили новые признаки возможной жизни на спутнике Сатурна
Ученые обнаружили новые признаки возможной жизни на спутнике Сатурна - РИА Новости, 09.10.2022
Ученые обнаружили новые признаки возможной жизни на спутнике Сатурна
Международная группа исследователей, возглавляемая ученым из КНР, выдвинула предположение, что подледный океан на спутнике Сатурна Энцеладе может быть богат... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:55
2022-10-09T16:09
наука
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ПЕКИН, 9 окт — РИА Новости. Международная группа исследователей, возглавляемая ученым из КНР, выдвинула предположение, что подледный океан на спутнике Сатурна Энцеладе может быть богат фосфором — необходимым для жизни элементом, передает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на исследование.Ранее в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America были опубликованы результаты исследования, проведенного международной группой ученых, возглавляемой научным сотрудником Китайского научно-технического университета Хао Цзихуа. Специалисты выдвинули предположение, что океан на спутнике Сатурна может быть богат фосфором. Прежде из-за отсутствия фосфора, который является незаменимым элементом костей, клеточных мембран и ДНК у живых организмов, ученые полагали, что Энцелад непригоден для жизни.В ходе исследования ученые создали модель взаимодействия горных пород и вод подледного океана."Океаническая вода на спутнике оказалась сильно щелочной (очень соленой) и лишенной кислорода, что напоминает газированную воду, которую люди пьют на Земле", — приводит агентство слова Хао Цзихуа.По его мнению, для того, чтобы фосфор из горных пород Энцелада растворился в такой "газированной" океанической воде, потребовалось бы более 100 тысяч лет. Океан на Энцеладе, предположительно, существует уже более 100 миллионов лет.Ранее с помощью космического зонда "Кассини" были получены данные, свидетельствующие, что на спутнике Сатурна Энцеладе могут существовать подходящие для возникновения жизни условия.
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космос - риа наука, китай, сатурн
Наука, Космос - РИА Наука, Китай, Сатурн
15:55 09.10.2022 (обновлено: 16:09 09.10.2022)
 
Ученые обнаружили новые признаки возможной жизни на спутнике Сатурна

Синьхуа: ученые обнаружили новые признаки возможной жизни на спутнике Сатурна Энцеладе

© NASA / JPL/Space Science InstituteСнимок Энцелада — спутника Сатурна, переданный космическим аппаратом "Кассини"
Снимок Энцелада — спутника Сатурна, переданный космическим аппаратом Кассини - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© NASA / JPL/Space Science Institute
Снимок Энцелада — спутника Сатурна, переданный космическим аппаратом "Кассини". Архивное фото
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ПЕКИН, 9 окт — РИА Новости. Международная группа исследователей, возглавляемая ученым из КНР, выдвинула предположение, что подледный океан на спутнике Сатурна Энцеладе может быть богат фосфором — необходимым для жизни элементом, передает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на исследование.
Ранее в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America были опубликованы результаты исследования, проведенного международной группой ученых, возглавляемой научным сотрудником Китайского научно-технического университета Хао Цзихуа. Специалисты выдвинули предположение, что океан на спутнике Сатурна может быть богат фосфором. Прежде из-за отсутствия фосфора, который является незаменимым элементом костей, клеточных мембран и ДНК у живых организмов, ученые полагали, что Энцелад непригоден для жизни.
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В ходе исследования ученые создали модель взаимодействия горных пород и вод подледного океана.
"Океаническая вода на спутнике оказалась сильно щелочной (очень соленой) и лишенной кислорода, что напоминает газированную воду, которую люди пьют на Земле", — приводит агентство слова Хао Цзихуа.
По его мнению, для того, чтобы фосфор из горных пород Энцелада растворился в такой "газированной" океанической воде, потребовалось бы более 100 тысяч лет. Океан на Энцеладе, предположительно, существует уже более 100 миллионов лет.

"Учитывая такую потенциально долгую историю, можно предположить, что вода в океане уже богата фосфором", — заявил ученый.

Ранее с помощью космического зонда "Кассини" были получены данные, свидетельствующие, что на спутнике Сатурна Энцеладе могут существовать подходящие для возникновения жизни условия.
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