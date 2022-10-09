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Энергетики восстанавливают подачу света в Энергодар - РИА Новости, 09.10.2022
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Энергетики восстанавливают подачу света в Энергодар
Энергетики восстанавливают подачу света в Энергодар - РИА Новости, 09.10.2022
Энергетики восстанавливают подачу света в Энергодар
Энергетики восстанавливают электроснабжение Энергодара, поврежденное в субботу обстрелами украинских войск, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:24
2022-10-09T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир рогов
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение Энергодара, поврежденное в субботу обстрелами украинских войск, сообщается в Telegram-канале администрации города.Энергодар и пригороды с субботы были обесточены после обстрелов украинских войск, в городе нет воды и связи, ремонт поврежденной инфраструктуры энергетики намеренно не дают сделать украинские войска, продолжая наносить удары, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Военно-гражданской администрацией города Энергодар проведена работа по восстановлению электроснабжения города. В квартирах вновь появилась электроэнергия. В ближайшее время специалистами будет обеспечена подача электроэнергии в оставшийся 3-й микрорайон, а также подача воды и работа сотовой связи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, владимир рогов, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область
19:24 09.10.2022
 
Энергетики восстанавливают подачу света в Энергодар

Администрация Энергодара: энергетики восстанавливают электроснабжение в городе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭнергетики восстанавливают электросети в Мариуполе
Энергетики восстанавливают электросети в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Энергетики восстанавливают электросети в Мариуполе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение Энергодара, поврежденное в субботу обстрелами украинских войск, сообщается в Telegram-канале администрации города.
Энергодар и пригороды с субботы были обесточены после обстрелов украинских войск, в городе нет воды и связи, ремонт поврежденной инфраструктуры энергетики намеренно не дают сделать украинские войска, продолжая наносить удары, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Военно-гражданской администрацией города Энергодар проведена работа по восстановлению электроснабжения города. В квартирах вновь появилась электроэнергия. В ближайшее время специалистами будет обеспечена подача электроэнергии в оставшийся 3-й микрорайон, а также подача воды и работа сотовой связи", - говорится в сообщении.
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