https://ria.ru/20221009/energodar-1822643045.html

Энергетики восстанавливают подачу света в Энергодар

Энергетики восстанавливают подачу света в Энергодар - РИА Новости, 09.10.2022

Энергетики восстанавливают подачу света в Энергодар

Энергетики восстанавливают электроснабжение Энергодара, поврежденное в субботу обстрелами украинских войск, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T19:24

2022-10-09T19:24

2022-10-09T19:24

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

владимир рогов

энергодар

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение Энергодара, поврежденное в субботу обстрелами украинских войск, сообщается в Telegram-канале администрации города.Энергодар и пригороды с субботы были обесточены после обстрелов украинских войск, в городе нет воды и связи, ремонт поврежденной инфраструктуры энергетики намеренно не дают сделать украинские войска, продолжая наносить удары, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Военно-гражданской администрацией города Энергодар проведена работа по восстановлению электроснабжения города. В квартирах вновь появилась электроэнергия. В ближайшее время специалистами будет обеспечена подача электроэнергии в оставшийся 3-й микрорайон, а также подача воды и работа сотовой связи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, владимир рогов, энергодар, запорожская область