https://ria.ru/20221009/energodar-1822643045.html
Энергетики восстанавливают подачу света в Энергодар
Энергетики восстанавливают подачу света в Энергодар - РИА Новости, 09.10.2022
Энергетики восстанавливают подачу света в Энергодар
Энергетики восстанавливают электроснабжение Энергодара, поврежденное в субботу обстрелами украинских войск, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:24
2022-10-09T19:24
2022-10-09T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир рогов
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение Энергодара, поврежденное в субботу обстрелами украинских войск, сообщается в Telegram-канале администрации города.Энергодар и пригороды с субботы были обесточены после обстрелов украинских войск, в городе нет воды и связи, ремонт поврежденной инфраструктуры энергетики намеренно не дают сделать украинские войска, продолжая наносить удары, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Военно-гражданской администрацией города Энергодар проведена работа по восстановлению электроснабжения города. В квартирах вновь появилась электроэнергия. В ближайшее время специалистами будет обеспечена подача электроэнергии в оставшийся 3-й микрорайон, а также подача воды и работа сотовой связи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Энергетики восстанавливают подачу света в Энергодар
Администрация Энергодара: энергетики восстанавливают электроснабжение в городе