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В Энергодаре из-за обстрелов со стороны ВСУ пропали свет и связь - РИА Новости, 09.10.2022
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В Энергодаре из-за обстрелов со стороны ВСУ пропали свет и связь
В Энергодаре из-за обстрелов со стороны ВСУ пропали свет и связь - РИА Новости, 09.10.2022
В Энергодаре из-за обстрелов со стороны ВСУ пропали свет и связь
Жители Энергодара и его пригородов почти сутки остаются без света, воды и связи из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости член главного... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:27
2022-10-09T16:21
запорожская область
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Жители Энергодара и его пригородов почти сутки остаются без света, воды и связи из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В городе после вчерашних обстрелов нет электричества, связи, воды, в пригородах тоже. В магазинах холодильники разморозились. В больницах дизели запускаются для поддержания критических больных и для операций", — сказал он.Обстрелу подверглась и ТЭС, которая расположена рядом с Запорожской АЭС, добавил Рогов."Вчера они разрушили &lt;…&gt; открытое распределительное устройство, и после этого была нарушена возможность подачи электричества в город. Ремонтные бригады пытаются отремонтировать — сразу подвергаются прицельному обстрелу, как артиллерии, так и ударными дронами", — рассказал собеседник агентства.Накануне ВСУ выпустили по Энергодару и Запорожской АЭС не менее 15 ракет из РСЗО "Град". При обстреле парка Победы и городского пляжа получили ранения четыре мирных жителя.По словам Рогова, киевский режим сосредоточил на Запорожском направлении значительные силы боевиков. Они продолжают обстрелы Энергодара, риск штурма ЗАЭС остается высоким.За время спецоперации на Украине российские войска освободили около 75 процентов Запорожской области, но областной центр остается под контролем Киева. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошел референдум, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20221009/zaes-1822599635.html
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запорожская область, энергодар
Запорожская область, Энергодар
15:27 09.10.2022 (обновлено: 16:21 09.10.2022)
 
В Энергодаре из-за обстрелов со стороны ВСУ пропали свет и связь

Жители Энергодара и пригородов остались без электроэнергии из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Жители Энергодара и его пригородов почти сутки остаются без света, воды и связи из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В городе после вчерашних обстрелов нет электричества, связи, воды, в пригородах тоже. В магазинах холодильники разморозились. В больницах дизели запускаются для поддержания критических больных и для операций", — сказал он.
Последствия обстрела Запорожской АЭС
14:15Специальная военная операция на Украине
Власти оценили риск штурма Запорожской АЭС украинскими войсками
Обстрелу подверглась и ТЭС, которая расположена рядом с Запорожской АЭС, добавил Рогов.
"Вчера они разрушили <…> открытое распределительное устройство, и после этого была нарушена возможность подачи электричества в город. Ремонтные бригады пытаются отремонтировать — сразу подвергаются прицельному обстрелу, как артиллерии, так и ударными дронами", — рассказал собеседник агентства.
Накануне ВСУ выпустили по Энергодару и Запорожской АЭС не менее 15 ракет из РСЗО "Град". При обстреле парка Победы и городского пляжа получили ранения четыре мирных жителя.
По словам Рогова, киевский режим сосредоточил на Запорожском направлении значительные силы боевиков. Они продолжают обстрелы Энергодара, риск штурма ЗАЭС остается высоким.
За время спецоперации на Украине российские войска освободили около 75 процентов Запорожской области, но областной центр остается под контролем Киева. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошел референдум, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 15:59Специальная военная операция на Украине
Рогов прокомментировал возможность запуска Запорожской АЭС
 
Запорожская областьЭнергодар
 
 
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