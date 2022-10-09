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Больной лейкемией из Италии получил костный мозг от донора из России - РИА Новости, 09.10.2022
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Больной лейкемией из Италии получил костный мозг от донора из России
Больной лейкемией из Италии получил костный мозг от донора из России - РИА Новости, 09.10.2022
Больной лейкемией из Италии получил костный мозг от донора из России
В итальянском городе Реджо-Калабрия пациент онкологического отделения получил костный мозг от донора из российской провинции, пишет местная газета Corriere... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:38
2022-10-09T13:52
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Рим, 9 окт — РИА Новости. В итальянском городе Реджо-Калабрия пациент онкологического отделения получил костный мозг от донора из российской провинции, пишет местная газета Corriere della Calabria.Как сообщает издание, мужчина в возрасте 55 лет, страдающий от тяжелой формы лейкемии, нуждался в срочной пересадке костного мозга. Благодаря международной базе данных, единственным идеально подходящим ему донором оказался житель одного из российских регионов, расположенного в пяти часах лета от Москвы. Уточняется, что из-за отсутствия прямых перелетов между двумя странами и невозможности получить визы в короткие сроки местом для передачи донорского органа был выбран Стамбул. Там российский врач передал его итальянскому курьеру. Уже на следующий день местные хирурги приступили к пересадке."Российские коллеги сильно нам помогли, это было невероятное сотрудничество. Мы не занимались техническими и дипломатическими вопросами, но если все прошло хорошо, это означает, что множество организаций внесли свой вклад в это правильное дело", —заявил координатор региональных программ трансплантации Массимо Мартино изданию il Messaggero.Ни имя донора, ни его город итальянские СМИ не раскрывают.
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в мире, италия, россия, рим
В мире, Италия, Россия, Рим
12:38 09.10.2022 (обновлено: 13:52 09.10.2022)
 
Больной лейкемией из Италии получил костный мозг от донора из России

В Реджо-Калабрии пациент с лейкемией получил костный мозг от донора из России

CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Рим, 9 окт — РИА Новости. В итальянском городе Реджо-Калабрия пациент онкологического отделения получил костный мозг от донора из российской провинции, пишет местная газета Corriere della Calabria.
Как сообщает издание, мужчина в возрасте 55 лет, страдающий от тяжелой формы лейкемии, нуждался в срочной пересадке костного мозга. Благодаря международной базе данных, единственным идеально подходящим ему донором оказался житель одного из российских регионов, расположенного в пяти часах лета от Москвы.
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Уточняется, что из-за отсутствия прямых перелетов между двумя странами и невозможности получить визы в короткие сроки местом для передачи донорского органа был выбран Стамбул. Там российский врач передал его итальянскому курьеру. Уже на следующий день местные хирурги приступили к пересадке.
"Российские коллеги сильно нам помогли, это было невероятное сотрудничество. Мы не занимались техническими и дипломатическими вопросами, но если все прошло хорошо, это означает, что множество организаций внесли свой вклад в это правильное дело", —заявил координатор региональных программ трансплантации Массимо Мартино изданию il Messaggero.
Ни имя донора, ни его город итальянские СМИ не раскрывают.
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Всемирный день донора крови
 
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