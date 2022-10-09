https://ria.ru/20221009/donor-1822588509.html

Больной лейкемией из Италии получил костный мозг от донора из России

Больной лейкемией из Италии получил костный мозг от донора из России - РИА Новости, 09.10.2022

Больной лейкемией из Италии получил костный мозг от донора из России

В итальянском городе Реджо-Калабрия пациент онкологического отделения получил костный мозг от донора из российской провинции, пишет местная газета Corriere... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T12:38

2022-10-09T12:38

2022-10-09T13:52

в мире

италия

россия

рим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1920x0_80_0_0_1c85c6b7dca7ebfd09044f284d106d79.jpg

Рим, 9 окт — РИА Новости. В итальянском городе Реджо-Калабрия пациент онкологического отделения получил костный мозг от донора из российской провинции, пишет местная газета Corriere della Calabria.Как сообщает издание, мужчина в возрасте 55 лет, страдающий от тяжелой формы лейкемии, нуждался в срочной пересадке костного мозга. Благодаря международной базе данных, единственным идеально подходящим ему донором оказался житель одного из российских регионов, расположенного в пяти часах лета от Москвы. Уточняется, что из-за отсутствия прямых перелетов между двумя странами и невозможности получить визы в короткие сроки местом для передачи донорского органа был выбран Стамбул. Там российский врач передал его итальянскому курьеру. Уже на следующий день местные хирурги приступили к пересадке."Российские коллеги сильно нам помогли, это было невероятное сотрудничество. Мы не занимались техническими и дипломатическими вопросами, но если все прошло хорошо, это означает, что множество организаций внесли свой вклад в это правильное дело", —заявил координатор региональных программ трансплантации Массимо Мартино изданию il Messaggero.Ни имя донора, ни его город итальянские СМИ не раскрывают.

https://ria.ru/20220917/donor-1817477671.html

https://ria.ru/20220614/donor-1794529770.html

италия

россия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, россия, рим