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В Донецке два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.10.2022
В Донецке два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Двое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими военными Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:21
2022-10-09T16:21
2022-10-09T16:21
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими военными Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Киевского района получили ранения мужчина 1945 года рождения и женщина 1944 года рождения. Супруги доставлены в республиканский травматологический центр", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донбасс, Вооруженные силы Украины
В Донецке два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
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