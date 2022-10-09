https://ria.ru/20221009/donetsk-1822616452.html

В Донецке два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.10.2022

В Донецке два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ

Двое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими военными Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:21

2022-10-09T16:21

2022-10-09T16:21

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими военными Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Киевского района получили ранения мужчина 1945 года рождения и женщина 1944 года рождения. Супруги доставлены в республиканский травматологический центр", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

донецк (днр)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины