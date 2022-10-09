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Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/donetsk-1822585196.html
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 09.10.2022
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинская армия нанесла удар по школе в Калининском районе Донецка, снаряд пробил четыре этажа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:09
2022-10-09T14:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Украинская армия нанесла удар по школе в Калининском районе Донецка, снаряд пробил четыре этажа, передает корреспондент РИА Новости."Примерно в 10:30 очевидцы зафиксировали два прилета в крышу школы № 7 снарядов неустановленной номенклатуры. Один из них оставил серьезные разрушения в учебном классе, головная часть пробила потолок и застряла на втором этаже здания. Еще один снаряд не разорвался и, пробив перекрытия всех четырех этажей, сейчас находится в полу нижнего этажа", — рассказал агентству начальник караула 9-й пожарной части МЧС ДНР.При этом никто не пострадал — из-за обстрелов детей давно перевели на дистанционное обучение, а в воскресенье в школе никого не было.Как заявляло представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с утра ВСУ ведут веерные обстрелы Донецка. Под огнем оказались все четыре района города — Куйбышевский, Кировский и Киевский, а также Калининский — один из тыловых, довольно удаленный от линии боевого соприкосновения.Накануне украинские войска открывали огонь по территории ДНР более 50 раз, при этом погибли три человека и шесть пострадали.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20221009/donbass-1822567801.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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Кадры разрушенной школы в Калининском районе Донецка
Украинские войска обстреляли школу в Калининском районе Донецка, один из снарядов не разорвался и пробил перекрытия четырех этажей.
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происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:09 09.10.2022 (обновлено: 14:32 09.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Украинские войска обстреляли школу № 7 в Калининском районе Донецка, есть повреждения

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Украинская армия нанесла удар по школе в Калининском районе Донецка, снаряд пробил четыре этажа, передает корреспондент РИА Новости.
"Примерно в 10:30 очевидцы зафиксировали два прилета в крышу школы № 7 снарядов неустановленной номенклатуры. Один из них оставил серьезные разрушения в учебном классе, головная часть пробила потолок и застряла на втором этаже здания. Еще один снаряд не разорвался и, пробив перекрытия всех четырех этажей, сейчас находится в полу нижнего этажа", — рассказал агентству начальник караула 9-й пожарной части МЧС ДНР.
При этом никто не пострадал — из-за обстрелов детей давно перевели на дистанционное обучение, а в воскресенье в школе никого не было.
Как заявляло представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с утра ВСУ ведут веерные обстрелы Донецка. Под огнем оказались все четыре района города — Куйбышевский, Кировский и Киевский, а также Калининский — один из тыловых, довольно удаленный от линии боевого соприкосновения.
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
09:22Специальная военная операция на Украине
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Накануне украинские войска открывали огонь по территории ДНР более 50 раз, при этом погибли три человека и шесть пострадали.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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