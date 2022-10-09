https://ria.ru/20221009/donetsk-1822585196.html

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 09.10.2022

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Украинская армия нанесла удар по школе в Калининском районе Донецка, снаряд пробил четыре этажа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T12:09

2022-10-09T12:09

2022-10-09T14:32

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Украинская армия нанесла удар по школе в Калининском районе Донецка, снаряд пробил четыре этажа, передает корреспондент РИА Новости."Примерно в 10:30 очевидцы зафиксировали два прилета в крышу школы № 7 снарядов неустановленной номенклатуры. Один из них оставил серьезные разрушения в учебном классе, головная часть пробила потолок и застряла на втором этаже здания. Еще один снаряд не разорвался и, пробив перекрытия всех четырех этажей, сейчас находится в полу нижнего этажа", — рассказал агентству начальник караула 9-й пожарной части МЧС ДНР.При этом никто не пострадал — из-за обстрелов детей давно перевели на дистанционное обучение, а в воскресенье в школе никого не было.Как заявляло представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с утра ВСУ ведут веерные обстрелы Донецка. Под огнем оказались все четыре района города — Куйбышевский, Кировский и Киевский, а также Калининский — один из тыловых, довольно удаленный от линии боевого соприкосновения.Накануне украинские войска открывали огонь по территории ДНР более 50 раз, при этом погибли три человека и шесть пострадали.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20221009/donbass-1822567801.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры разрушенной школы в Калининском районе Донецка Украинские войска обстреляли школу в Калининском районе Донецка, один из снарядов не разорвался и пробил перекрытия четырех этажей. 2022-10-09T12:09 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины