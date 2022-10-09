12:09 09.10.2022 (обновлено: 14:32 09.10.2022)
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинские войска обстреляли школу № 7 в Калининском районе Донецка, есть повреждения
ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Украинская армия нанесла удар по школе в Калининском районе Донецка, снаряд пробил четыре этажа, передает корреспондент РИА Новости.
"Примерно в 10:30 очевидцы зафиксировали два прилета в крышу школы № 7 снарядов неустановленной номенклатуры. Один из них оставил серьезные разрушения в учебном классе, головная часть пробила потолок и застряла на втором этаже здания. Еще один снаряд не разорвался и, пробив перекрытия всех четырех этажей, сейчас находится в полу нижнего этажа", — рассказал агентству начальник караула 9-й пожарной части МЧС ДНР.
При этом никто не пострадал — из-за обстрелов детей давно перевели на дистанционное обучение, а в воскресенье в школе никого не было.
Как заявляло представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с утра ВСУ ведут веерные обстрелы Донецка. Под огнем оказались все четыре района города — Куйбышевский, Кировский и Киевский, а также Калининский — один из тыловых, довольно удаленный от линии боевого соприкосновения.
Накануне украинские войска открывали огонь по территории ДНР более 50 раз, при этом погибли три человека и шесть пострадали.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.