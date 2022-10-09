https://ria.ru/20221009/donetsk-1822580948.html

Украинские войска обстреляли все районы Донецка

Украинские войска обстреляли все районы Донецка - РИА Новости, 09.10.2022

Украинские войска обстреляли все районы Донецка

Все районы Донецка в воскресенье подвергаются обстрелу со стороны Украины, два снаряда попали в школу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:38

2022-10-09T11:38

2022-10-09T11:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Все районы Донецка в воскресенье подвергаются обстрелу со стороны Украины, два снаряда попали в школу, передает корреспондент РИА Новости.Так, два снаряда попали в школу №7 в Калининском районе города, пострадал третий этаж. К счастью, дети давно переведены на удаленку, кроме того, в воскресенье никого в школе не было. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения.По сообщению мэра Донецка, от обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный, информация об остальных разрушениях уточняется.Взрывы и залпы доносятся из разных районов города. При этом на улицах достаточно много машин, есть пешеходы, работают магазины.

донецк (днр)

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс