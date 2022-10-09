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Украинские войска обстреляли все районы Донецка
Украинские войска обстреляли все районы Донецка - РИА Новости, 09.10.2022
Украинские войска обстреляли все районы Донецка
Все районы Донецка в воскресенье подвергаются обстрелу со стороны Украины, два снаряда попали в школу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:38
2022-10-09T11:38
2022-10-09T11:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Все районы Донецка в воскресенье подвергаются обстрелу со стороны Украины, два снаряда попали в школу, передает корреспондент РИА Новости.Так, два снаряда попали в школу №7 в Калининском районе города, пострадал третий этаж. К счастью, дети давно переведены на удаленку, кроме того, в воскресенье никого в школе не было. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения.По сообщению мэра Донецка, от обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный, информация об остальных разрушениях уточняется.Взрывы и залпы доносятся из разных районов города. При этом на улицах достаточно много машин, есть пешеходы, работают магазины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Донбасс
11:38 09.10.2022 (обновлено: 11:59 09.10.2022)
Украинские войска обстреляли все районы Донецка
Украинские войска обстреляли все районы Донецка, информация о разрушениях уточняется
ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Все районы Донецка в воскресенье подвергаются обстрелу со стороны Украины, два снаряда попали в школу, передает корреспондент РИА Новости.
Так, два снаряда попали в школу №7 в Калининском районе города, пострадал третий этаж. К счастью, дети давно переведены на удаленку, кроме того, в воскресенье никого в школе не было. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения.
По сообщению мэра Донецка, от обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный, информация об остальных разрушениях уточняется.
Взрывы и залпы доносятся из разных районов города. При этом на улицах достаточно много машин, есть пешеходы, работают магазины.