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Следователи СК России осмотрели место ночного обстрела в центре Донецка - РИА Новости, 09.10.2022
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Следователи СК России осмотрели место ночного обстрела в центре Донецка
Следователи СК России осмотрели место ночного обстрела в центре Донецка - РИА Новости, 09.10.2022
Следователи СК России осмотрели место ночного обстрела в центре Донецка
Следственно-оперативная группа СК РФ провела осмотр места ночного обстрела центра Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:30
2022-10-09T11:59
происшествия
россия
донецк (днр)
артем
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Следственно-оперативная группа СК РФ провела осмотр места ночного обстрела центра Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости."Сотрудники Следственного комитета проводят осмотр места происшествия в Ворошиловском районе города Донецка в связи с обстрелом в 23 часа вечера 8 октября. Поврежден фасад жилого здания и торговые ряды. Предположительно, артобстрел был произведен с применением 155-миллиметрового снаряда. Сейчас сотрудники СК изымают фрагменты снаряда и осколки для отправки их на экспертизу. Тогда уже будет точно известно, каким типом и видом наряда был произведен обстрел", - сообщил представитель СК РФ.Обстрел Ворошиловского района произошел около 11 часов вечера в субботу. Сообщалось о прилете 155-миллиметрового снаряда в дом номер 119 по улице Артема. Один человек пострадал, практически сразу он был отправлен в больницу "скорой".
https://ria.ru/20221007/rassledovanie-1822366887.html
россия
донецк (днр)
артем
донецкая народная республика
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Следственные действия на месте обстрела в центре Донецка
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происшествия, россия, донецк (днр), артем, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика
Происшествия, Россия, Донецк (ДНР), Артем, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика
11:30 09.10.2022 (обновлено: 11:59 09.10.2022)
 
Следователи СК России осмотрели место ночного обстрела в центре Донецка

Следственно-оперативная группа СК России осмотрела место ночного обстрела Донецка

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Следственно-оперативная группа СК РФ провела осмотр места ночного обстрела центра Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Сотрудники Следственного комитета проводят осмотр места происшествия в Ворошиловском районе города Донецка в связи с обстрелом в 23 часа вечера 8 октября. Поврежден фасад жилого здания и торговые ряды. Предположительно, артобстрел был произведен с применением 155-миллиметрового снаряда. Сейчас сотрудники СК изымают фрагменты снаряда и осколки для отправки их на экспертизу. Тогда уже будет точно известно, каким типом и видом наряда был произведен обстрел", - сообщил представитель СК РФ.
Обстрел Ворошиловского района произошел около 11 часов вечера в субботу. Сообщалось о прилете 155-миллиметрового снаряда в дом номер 119 по улице Артема. Один человек пострадал, практически сразу он был отправлен в больницу "скорой".
Фрагменты от разорвавшихся снарядов в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 20:19Специальная военная операция на Украине
СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР
 
ПроисшествияРоссияДонецк (ДНР)АртемСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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