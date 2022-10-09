https://ria.ru/20221009/donetsk-1822578906.html
Украинские войска возобновили веерные обстрелы Донецка
Украинские войска возобновили веерные обстрелы Донецка - РИА Новости, 09.10.2022
Украинские войска возобновили веерные обстрелы Донецка
Украинские войска возобновили веерные обстрелы Донецка, под огнем в воскресенье четыре района города, по которым уже выпущено 15 снарядов натовского калибра,... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:19
2022-10-09T11:19
2022-10-09T12:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822582963_0:130:3072:1857_1920x0_80_0_0_e3d2fce1f55c9a215a59ed1f42922fb3.jpg
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска возобновили веерные обстрелы Донецка, под огнем в воскресенье четыре района города, по которым уже выпущено 15 снарядов натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Противник возобновил веерные обстрелы Донецка. Под массированным огнем артиллерии натовского калибра четыре района столицы республики. Выпущено около 15 снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрелы продолжаются", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822582963_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce80138e0d16ee1e820b8f5922c54d62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
11:19 09.10.2022 (обновлено: 12:03 09.10.2022)
Украинские войска возобновили веерные обстрелы Донецка
Представительство ДНР заявило о возобновлении веерных обстрелов Донецка со стороны ВСУ