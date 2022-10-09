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Украинские войска возобновили веерные обстрелы Донецка

Украинские войска возобновили веерные обстрелы Донецка - РИА Новости, 09.10.2022

Украинские войска возобновили веерные обстрелы Донецка

Украинские войска возобновили веерные обстрелы Донецка, под огнем в воскресенье четыре района города, по которым уже выпущено 15 снарядов натовского калибра,... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:19

2022-10-09T11:19

2022-10-09T12:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска возобновили веерные обстрелы Донецка, под огнем в воскресенье четыре района города, по которым уже выпущено 15 снарядов натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Противник возобновил веерные обстрелы Донецка. Под массированным огнем артиллерии натовского калибра четыре района столицы республики. Выпущено около 15 снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрелы продолжаются", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины