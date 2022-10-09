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На окраине Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/donetsk-1822567387.html
На окраине Донецка прогремели взрывы
На окраине Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 09.10.2022
На окраине Донецка прогремели взрывы
Звуки взрывов артиллерийских снарядов слышны на северной окраине Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T09:16
2022-10-09T09:16
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Звуки взрывов артиллерийских снарядов слышны на северной окраине Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Также сюда доносятся звуки стрелкового боя.По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка получили повреждения многоквартирные дома на улице Собинова.Представительство ДНР в СЦКК уточнило, что три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров выпущены по Куйбышевскому району Донецка, еще три - по Ясиноватой, и еще четыре - по Кировскому району Макеевки. Один снаряд калибром 155 миллиметров выпущен по Киевскому району Донецка. По поселку шахты имени Гагарина в Горловке выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс
09:16 09.10.2022
 
На окраине Донецка прогремели взрывы

Взрывы прогремели на северной окраине Донецка

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Звуки взрывов артиллерийских снарядов слышны на северной окраине Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Также сюда доносятся звуки стрелкового боя.
По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка получили повреждения многоквартирные дома на улице Собинова.
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Представительство ДНР в СЦКК уточнило, что три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров выпущены по Куйбышевскому району Донецка, еще три - по Ясиноватой, и еще четыре - по Кировскому району Макеевки. Один снаряд калибром 155 миллиметров выпущен по Киевскому району Донецка. По поселку шахты имени Гагарина в Горловке выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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