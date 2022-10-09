https://ria.ru/20221009/donetsk-1822567387.html

На окраине Донецка прогремели взрывы

На окраине Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 09.10.2022

На окраине Донецка прогремели взрывы

Звуки взрывов артиллерийских снарядов слышны на северной окраине Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T09:16

2022-10-09T09:16

2022-10-09T09:16

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808291086_364:446:3212:2048_1920x0_80_0_0_8be2c821cf69f4707d8a37cdfb249448.jpg

ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Звуки взрывов артиллерийских снарядов слышны на северной окраине Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Также сюда доносятся звуки стрелкового боя.По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка получили повреждения многоквартирные дома на улице Собинова.Представительство ДНР в СЦКК уточнило, что три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров выпущены по Куйбышевскому району Донецка, еще три - по Ясиноватой, и еще четыре - по Кировскому району Макеевки. Один снаряд калибром 155 миллиметров выпущен по Киевскому району Донецка. По поселку шахты имени Гагарина в Горловке выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс