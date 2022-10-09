На окраине Донецка прогремели взрывы
Взрывы прогремели на северной окраине Донецка
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Звуки взрывов артиллерийских снарядов слышны на северной окраине Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Также сюда доносятся звуки стрелкового боя.
По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка получили повреждения многоквартирные дома на улице Собинова.
Представительство ДНР в СЦКК уточнило, что три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров выпущены по Куйбышевскому району Донецка, еще три - по Ясиноватой, и еще четыре - по Кировскому району Макеевки. Один снаряд калибром 155 миллиметров выпущен по Киевскому району Донецка. По поселку шахты имени Гагарина в Горловке выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.