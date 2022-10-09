https://ria.ru/20221009/donbass-1822617656.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево - РИА Новости, 09.10.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:31

2022-10-09T16:31

2022-10-09T16:31

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк (днр)

зайцево

донбасс

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.25 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра..., 13.50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров..., 13.35 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство информирует, что в 14.10 украинские войска выпустили еще восемь мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, а в 13.55 - еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка.

горловка

донецк (днр)

зайцево

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк (днр), зайцево, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика