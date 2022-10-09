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Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/donbass-1822617656.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево - РИА Новости, 09.10.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:31
2022-10-09T16:31
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк (днр)
зайцево
донбасс
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.25 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра..., 13.50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров..., 13.35 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство информирует, что в 14.10 украинские войска выпустили еще восемь мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, а в 13.55 - еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка.
горловка
донецк (днр)
зайцево
донбасс
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецк (днр), зайцево, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк (ДНР), Зайцево, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
16:31 09.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.25 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра..., 13.50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров..., 13.35 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, представительство информирует, что в 14.10 украинские войска выпустили еще восемь мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, а в 13.55 - еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецк (ДНР)ЗайцевоДонбассВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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