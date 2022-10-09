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Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево - РИА Новости, 09.10.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:31
2022-10-09T16:31
2022-10-09T16:31
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк (днр)
зайцево
донбасс
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.25 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра..., 13.50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров..., 13.35 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство информирует, что в 14.10 украинские войска выпустили еще восемь мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, а в 13.55 - еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка.
горловка
донецк (днр)
зайцево
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецк (днр), зайцево, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк (ДНР), Зайцево, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево