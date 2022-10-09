https://ria.ru/20221009/donbass-1822578459.html

В Донецке повредило школу при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке повредило школу при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 09.10.2022

В Донецке повредило школу при обстреле со стороны украинских войск

Школа повреждена в Калининском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:16

2022-10-09T11:16

2022-10-09T12:08

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

происшествия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822584738_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6f119e980669dbdfea6ba21f7203566.jpg

ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Школа повреждена в Калининском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 октября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: Донецк, Калининский район, школа №7", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.По информации ведомства, обстрел произошел в 10.21, по Калининскому району был выпущен один снаряд натовского калибра 155 миллиметров.

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк (днр), донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины