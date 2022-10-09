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В Донецке повредило школу при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке повредило школу при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 09.10.2022
В Донецке повредило школу при обстреле со стороны украинских войск
Школа повреждена в Калининском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:16
2022-10-09T11:16
2022-10-09T12:08
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Школа повреждена в Калининском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 октября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: Донецк, Калининский район, школа №7", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.По информации ведомства, обстрел произошел в 10.21, по Калининскому району был выпущен один снаряд натовского калибра 155 миллиметров.
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
11:16 09.10.2022 (обновлено: 12:08 09.10.2022)
В Донецке повредило школу при обстреле со стороны украинских войск
Представительство ДНР: школу повредило в Калининском районе Донецка при обстреле ВСУ