https://ria.ru/20221009/dnr-1822596234.html

Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России

Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России - РИА Новости, 09.10.2022

Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России

Министерство образования и науки ДНР рассчитывает на помощь из федерального бюджета России, которая поможет реализовать ряд программ, заявила министр Ольга... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T13:54

2022-10-09T13:54

2022-10-09T13:54

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

министерство образования и науки днр

кванториум

роскосмос

общество

образование - общество

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Министерство образования и науки ДНР рассчитывает на помощь из федерального бюджета России, которая поможет реализовать ряд программ, заявила министр Ольга Колударова.По ее словам, сейчас в республике принята программа развития образования на 2023-2027 годы."Одна из задач этой программы - дальнейшая интеграция системы образования республики в российскую, приведение ее к российским стандартам, а также развитие материально-технической базы", - рассказала Колударова журналистам.По ее словам, программа частично будет финансироваться за счёт федерального бюджета."Конечно, мы ожидаем соответствующей поддержки за счёт федерального бюджета… При такой поддержке мы сможем открыть сто точек роста в следующем году, IT-клуб в ДНР, отдельный большой "Кванториум" в Донецке - детский технопарк. Открыть более 5 тысяч новых мест в системе дополнительного образования, которые будут оснащены колоссальным оборудованием. Мы планируем открывать профильные классы, уже в этом году мы начинаем с открытия классов "Роскосмоса". Со следующего года мы начнём открывать инженерные классы, нам очень важно говорить о научно-технологическом развитии ДНР… медицинские классы, потому что нам очень нужны врачи", - перечислила она.

https://ria.ru/20221006/dnr-1821878371.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

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донецкая народная республика, россия, донецк (днр), министерство образования и науки днр, кванториум, роскосмос, общество, образование - общество