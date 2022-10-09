https://ria.ru/20221009/dnr-1822596234.html
Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России
Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России - РИА Новости, 09.10.2022
Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России
Министерство образования и науки ДНР рассчитывает на помощь из федерального бюджета России, которая поможет реализовать ряд программ, заявила министр Ольга... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:54
2022-10-09T13:54
2022-10-09T13:54
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
министерство образования и науки днр
кванториум
роскосмос
общество
образование - общество
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Министерство образования и науки ДНР рассчитывает на помощь из федерального бюджета России, которая поможет реализовать ряд программ, заявила министр Ольга Колударова.По ее словам, сейчас в республике принята программа развития образования на 2023-2027 годы."Одна из задач этой программы - дальнейшая интеграция системы образования республики в российскую, приведение ее к российским стандартам, а также развитие материально-технической базы", - рассказала Колударова журналистам.По ее словам, программа частично будет финансироваться за счёт федерального бюджета."Конечно, мы ожидаем соответствующей поддержки за счёт федерального бюджета… При такой поддержке мы сможем открыть сто точек роста в следующем году, IT-клуб в ДНР, отдельный большой "Кванториум" в Донецке - детский технопарк. Открыть более 5 тысяч новых мест в системе дополнительного образования, которые будут оснащены колоссальным оборудованием. Мы планируем открывать профильные классы, уже в этом году мы начинаем с открытия классов "Роскосмоса". Со следующего года мы начнём открывать инженерные классы, нам очень важно говорить о научно-технологическом развитии ДНР… медицинские классы, потому что нам очень нужны врачи", - перечислила она.
https://ria.ru/20221006/dnr-1821878371.html
донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, донецк (днр), министерство образования и науки днр, кванториум, роскосмос, общество, образование - общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк (ДНР), Министерство образования и науки ДНР, Кванториум, Роскосмос, Общество, Образование - Общество
Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России
Министерство образования ДНР заявило, что рассчитывает на помощь российского бюджета