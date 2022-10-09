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Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России - РИА Новости, 09.10.2022
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Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России
Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России - РИА Новости, 09.10.2022
Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России
Министерство образования и науки ДНР рассчитывает на помощь из федерального бюджета России, которая поможет реализовать ряд программ, заявила министр Ольга... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:54
2022-10-09T13:54
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
министерство образования и науки днр
кванториум
роскосмос
общество
образование - общество
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Министерство образования и науки ДНР рассчитывает на помощь из федерального бюджета России, которая поможет реализовать ряд программ, заявила министр Ольга Колударова.По ее словам, сейчас в республике принята программа развития образования на 2023-2027 годы."Одна из задач этой программы - дальнейшая интеграция системы образования республики в российскую, приведение ее к российским стандартам, а также развитие материально-технической базы", - рассказала Колударова журналистам.По ее словам, программа частично будет финансироваться за счёт федерального бюджета."Конечно, мы ожидаем соответствующей поддержки за счёт федерального бюджета… При такой поддержке мы сможем открыть сто точек роста в следующем году, IT-клуб в ДНР, отдельный большой "Кванториум" в Донецке - детский технопарк. Открыть более 5 тысяч новых мест в системе дополнительного образования, которые будут оснащены колоссальным оборудованием. Мы планируем открывать профильные классы, уже в этом году мы начинаем с открытия классов "Роскосмоса". Со следующего года мы начнём открывать инженерные классы, нам очень важно говорить о научно-технологическом развитии ДНР… медицинские классы, потому что нам очень нужны врачи", - перечислила она.
https://ria.ru/20221006/dnr-1821878371.html
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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донецкая народная республика, россия, донецк (днр), министерство образования и науки днр, кванториум, роскосмос, общество, образование - общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк (ДНР), Министерство образования и науки ДНР, Кванториум, Роскосмос, Общество, Образование - Общество
13:54 09.10.2022
 
Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России

Министерство образования ДНР заявило, что рассчитывает на помощь российского бюджета

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Министерство образования и науки ДНР рассчитывает на помощь из федерального бюджета России, которая поможет реализовать ряд программ, заявила министр Ольга Колударова.
По ее словам, сейчас в республике принята программа развития образования на 2023-2027 годы.
"Одна из задач этой программы - дальнейшая интеграция системы образования республики в российскую, приведение ее к российским стандартам, а также развитие материально-технической базы", - рассказала Колударова журналистам.
По ее словам, программа частично будет финансироваться за счёт федерального бюджета.
"Конечно, мы ожидаем соответствующей поддержки за счёт федерального бюджета… При такой поддержке мы сможем открыть сто точек роста в следующем году, IT-клуб в ДНР, отдельный большой "Кванториум" в Донецке - детский технопарк. Открыть более 5 тысяч новых мест в системе дополнительного образования, которые будут оснащены колоссальным оборудованием. Мы планируем открывать профильные классы, уже в этом году мы начинаем с открытия классов "Роскосмоса". Со следующего года мы начнём открывать инженерные классы, нам очень важно говорить о научно-технологическом развитии ДНР… медицинские классы, потому что нам очень нужны врачи", - перечислила она.
Стела Россия в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 09:18
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)Министерство образования и науки ДНРКванториумРоскосмосОбществоОбразование - Общество
 
 
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