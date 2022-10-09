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В ДНР в следующем году откроют педагогический институт - РИА Новости, 09.10.2022
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В ДНР в следующем году откроют педагогический институт
В ДНР в следующем году откроют педагогический институт - РИА Новости, 09.10.2022
В ДНР в следующем году откроют педагогический институт
В 2023 году в Донецке откроют педагогический институт, сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:19
2022-10-09T12:19
общество
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
образование - общество
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. В 2023 году в Донецке откроют педагогический институт, сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова."Конечно же, нам нужны учителя. Поэтому мы говорим о развитии и педагогических классов (в школах - ред.). Мы планируем… со следующего года открывать педагогический институт. Соответствующая концепция уже подготовлена, она согласована с министерством просвещения РФ. Поэтому в 2023 году у нас будет функционировать отдельный Донбасский педагогический институт", - сообщила Колударова журналистам.
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донецк (днр)
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общество, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, образование - общество
Общество, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Россия, Образование - Общество
12:19 09.10.2022
 
В ДНР в следующем году откроют педагогический институт

В Минобрнауки ДНР сообщили об открытии педагогического института в республике

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. В 2023 году в Донецке откроют педагогический институт, сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.
"Конечно же, нам нужны учителя. Поэтому мы говорим о развитии и педагогических классов (в школах - ред.). Мы планируем… со следующего года открывать педагогический институт. Соответствующая концепция уже подготовлена, она согласована с министерством просвещения РФ. Поэтому в 2023 году у нас будет функционировать отдельный Донбасский педагогический институт", - сообщила Колударова журналистам.
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