https://ria.ru/20221009/dnr-1822585921.html

В ДНР в следующем году откроют педагогический институт

В ДНР в следующем году откроют педагогический институт - РИА Новости, 09.10.2022

В ДНР в следующем году откроют педагогический институт

В 2023 году в Донецке откроют педагогический институт, сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T12:19

2022-10-09T12:19

2022-10-09T12:19

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образование - общество

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. В 2023 году в Донецке откроют педагогический институт, сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова."Конечно же, нам нужны учителя. Поэтому мы говорим о развитии и педагогических классов (в школах - ред.). Мы планируем… со следующего года открывать педагогический институт. Соответствующая концепция уже подготовлена, она согласована с министерством просвещения РФ. Поэтому в 2023 году у нас будет функционировать отдельный Донбасский педагогический институт", - сообщила Колударова журналистам.

https://ria.ru/20221007/opros-1822375614.html

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общество, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, образование - общество