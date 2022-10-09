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В ДНР в следующем году откроют педагогический институт
В ДНР в следующем году откроют педагогический институт - РИА Новости, 09.10.2022
В ДНР в следующем году откроют педагогический институт
В 2023 году в Донецке откроют педагогический институт, сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:19
2022-10-09T12:19
2022-10-09T12:19
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. В 2023 году в Донецке откроют педагогический институт, сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова."Конечно же, нам нужны учителя. Поэтому мы говорим о развитии и педагогических классов (в школах - ред.). Мы планируем… со следующего года открывать педагогический институт. Соответствующая концепция уже подготовлена, она согласована с министерством просвещения РФ. Поэтому в 2023 году у нас будет функционировать отдельный Донбасский педагогический институт", - сообщила Колударова журналистам.
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Общество, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Россия, Образование - Общество
В ДНР в следующем году откроют педагогический институт
В Минобрнауки ДНР сообщили об открытии педагогического института в республике