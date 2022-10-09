10:08 09.10.2022 (обновлено: 11:09 09.10.2022)
Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского
Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец артиллерийского расчета во время стрельбы из гаубицы в ДНР
Боец артиллерийского расчета во время стрельбы из гаубицы в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Народная милиция ДНР взяла под контроль украинский опорный пункт на окраине села Первомайское, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского", — говорится в посте.
Народная милиция также опубликовала видео, на котором с дрона снят артиллерийский обстрел позиций украинских боевиков. После обстрела бойцы ДНР идут в атаку и занимают опорный пункт.
Первомайское расположено в десяти километрах к северо-западу от Донецка. Силы ДНР развивают тут наступление из села Пески, которое взяли под контроль в середине августа.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы этих регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.