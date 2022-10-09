https://ria.ru/20221009/dnr-1822572405.html

Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского

Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского - РИА Новости, 09.10.2022

Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского

Народная милиция ДНР взяла под контроль украинский опорный пункт на окраине села Первомайское, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T10:08

2022-10-09T10:08

2022-10-09T11:09

донецкая народная республика

донецк (днр)

вооруженные силы украины

народная милиция днр

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ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Народная милиция ДНР взяла под контроль украинский опорный пункт на окраине села Первомайское, сообщается в Telegram-канале ведомства."Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского", — говорится в посте.Народная милиция также опубликовала видео, на котором с дрона снят артиллерийский обстрел позиций украинских боевиков. После обстрела бойцы ДНР идут в атаку и занимают опорный пункт.Первомайское расположено в десяти километрах к северо-западу от Донецка. Силы ДНР развивают тут наступление из села Пески, которое взяли под контроль в середине августа.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы этих регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, народная милиция днр