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Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского - РИА Новости, 09.10.2022
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Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского
Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского - РИА Новости, 09.10.2022
Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского
Народная милиция ДНР взяла под контроль украинский опорный пункт на окраине села Первомайское, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T10:08
2022-10-09T11:09
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Народная милиция ДНР взяла под контроль украинский опорный пункт на окраине села Первомайское, сообщается в Telegram-канале ведомства."Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского", — говорится в посте.Народная милиция также опубликовала видео, на котором с дрона снят артиллерийский обстрел позиций украинских боевиков. После обстрела бойцы ДНР идут в атаку и занимают опорный пункт.Первомайское расположено в десяти километрах к северо-западу от Донецка. Силы ДНР развивают тут наступление из села Пески, которое взяли под контроль в середине августа.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы этих регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, народная милиция днр
Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР
10:08 09.10.2022 (обновлено: 11:09 09.10.2022)
 
Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского

Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец артиллерийского расчета во время стрельбы из гаубицы в ДНР
Боец артиллерийского расчета во время стрельбы из гаубицы в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец артиллерийского расчета во время стрельбы из гаубицы в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Народная милиция ДНР взяла под контроль украинский опорный пункт на окраине села Первомайское, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского", — говорится в посте.
Народная милиция также опубликовала видео, на котором с дрона снят артиллерийский обстрел позиций украинских боевиков. После обстрела бойцы ДНР идут в атаку и занимают опорный пункт.
Первомайское расположено в десяти километрах к северо-западу от Донецка. Силы ДНР развивают тут наступление из села Пески, которое взяли под контроль в середине августа.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы этих регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Донецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныНародная милиция ДНР
 
 
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