https://ria.ru/20221009/dnr-1822567683.html

Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 09.10.2022

Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив 253 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T09:21

2022-10-09T09:21

2022-10-09T12:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

ясиноватая

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив 253 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 253 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что были повреждены 17 домостроений в Донецке, Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221008/donetsk-1822479353.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

ясиноватая

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ясиноватая, сцкк