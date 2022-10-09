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Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 09.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/dnr-1822567683.html
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 09.10.2022
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив 253 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T09:21
2022-10-09T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
ясиноватая
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив 253 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 253 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что были повреждены 17 домостроений в Донецке, Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221008/donetsk-1822479353.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ясиноватая, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Ясиноватая, СЦКК
09:21 09.10.2022 (обновлено: 12:03 09.10.2022)
 
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДом в Донецке, пострадавший в результате ночного обстрела.
Дом в Донецке, пострадавший в результате ночного обстрела. - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости
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Дом в Донецке, пострадавший в результате ночного обстрела.
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив 253 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 253 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были повреждены 17 домостроений в Донецке, Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ЯсиноватаяСЦКК
 
 
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