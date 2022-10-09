https://ria.ru/20221009/diplomatiya-1822624318.html
Белый дом утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины
Белый дом утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины - РИА Новости, 09.10.2022
Белый дом утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины
Выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:20
2022-10-09T17:20
2022-10-09T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
джон кирби
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.Он заявил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.В начале октября Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны либо его преемника. Бывший президент США Дональд Трамп отмечал, что нужно немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине, иначе кризисная ситуация может перерасти в третью мировую войну.
https://ria.ru/20221007/oruzhie-1822367951.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, джон кирби, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, сша, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Джон Кирби, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, США, Совет национальной безопасности и обороны Украины
17:20 09.10.2022 (обновлено: 17:26 09.10.2022)
Белый дом утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины
Кирби утверждает, что Белый дом выступает за мирные переговоры России и Украины