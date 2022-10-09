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Белый дом утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины - РИА Новости, 09.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/diplomatiya-1822624318.html
Белый дом утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины
Белый дом утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины - РИА Новости, 09.10.2022
Белый дом утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины
Выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:20
2022-10-09T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.Он заявил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.В начале октября Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны либо его преемника. Бывший президент США Дональд Трамп отмечал, что нужно немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине, иначе кризисная ситуация может перерасти в третью мировую войну.
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в мире, цены на нефть, джон кирби, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, сша, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Джон Кирби, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, США, Совет национальной безопасности и обороны Украины
17:20 09.10.2022 (обновлено: 17:26 09.10.2022)
 
Белый дом утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины

Кирби утверждает, что Белый дом выступает за мирные переговоры России и Украины

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
"Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически", - сказал Кирби в интервью ABC News.
Он заявил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.
В начале октября Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны либо его преемника. Бывший президент США Дональд Трамп отмечал, что нужно немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине, иначе кризисная ситуация может перерасти в третью мировую войну.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 20:26
Белый дом не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьДжон КирбиВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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