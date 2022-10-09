https://ria.ru/20221009/diplomatiya-1822624318.html

Белый дом утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины

Белый дом утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины - РИА Новости, 09.10.2022

Белый дом утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины

Выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T17:20

2022-10-09T17:20

2022-10-09T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

джон кирби

владимир зеленский

владимир путин

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.Он заявил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.В начале октября Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны либо его преемника. Бывший президент США Дональд Трамп отмечал, что нужно немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине, иначе кризисная ситуация может перерасти в третью мировую войну.

https://ria.ru/20221007/oruzhie-1822367951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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