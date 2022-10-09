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В Белоруссии уверяют, что заморозка цен не приведет к дефициту товаров - РИА Новости, 09.10.2022
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В Белоруссии уверяют, что заморозка цен не приведет к дефициту товаров
В Белоруссии уверяют, что заморозка цен не приведет к дефициту товаров - РИА Новости, 09.10.2022
В Белоруссии уверяют, что заморозка цен не приведет к дефициту товаров
Введенный в Белоруссии мораторий на рост цен не приведет к дефициту товаров, заявил белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T21:40
2022-10-09T21:40
экономика
цены на нефть
алексей богданов
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Введенный в Белоруссии мораторий на рост цен не приведет к дефициту товаров, заявил белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире телеканала ОНТ.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, на котором раскритиковал рост цен на товары и текущий уровень инфляции. Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране."Предпосылок к тому, чтобы товары исчезли с полок, нет. Некоторые сейчас паникуют, но пройдет время, голова остынет, и всё будут работать в нормальном режиме", - заверил министр.По его словам, поставлена задача, чтобы ассортимент на полках магазинов не сузился и не было уходов с рынка. Этим наряду с антимонопольщиками занимаются прокуратура, милиция, комитет госконтроля республики."Если кто-то позволит себе нарушить – реакция будет мгновенная и жесткая. Надо понять одну простую вещь: никакого шока не произошло, все предприятия, поставщики и торговля работали рентабельно", - сказал Богданов.
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экономика, цены на нефть, алексей богданов, александр лукашенко, белоруссия
Экономика, Цены на нефть, Алексей Богданов, Александр Лукашенко, Белоруссия
21:40 09.10.2022
 
В Белоруссии уверяют, что заморозка цен не приведет к дефициту товаров

Глава Минторга Белоруссии Богданов: мораторий на рост цен не приведет к дефициту товаров

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Введенный в Белоруссии мораторий на рост цен не приведет к дефициту товаров, заявил белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире телеканала ОНТ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, на котором раскритиковал рост цен на товары и текущий уровень инфляции. Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.
"Предпосылок к тому, чтобы товары исчезли с полок, нет. Некоторые сейчас паникуют, но пройдет время, голова остынет, и всё будут работать в нормальном режиме", - заверил министр.
По его словам, поставлена задача, чтобы ассортимент на полках магазинов не сузился и не было уходов с рынка. Этим наряду с антимонопольщиками занимаются прокуратура, милиция, комитет госконтроля республики.
"Если кто-то позволит себе нарушить – реакция будет мгновенная и жесткая. Надо понять одну простую вещь: никакого шока не произошло, все предприятия, поставщики и торговля работали рентабельно", - сказал Богданов.
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 14:54Ленинградская область
Ленобласть расширяет торговые связи с Белоруссией
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлексей БогдановАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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