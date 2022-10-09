https://ria.ru/20221009/defitsit-1822663632.html
В Белоруссии уверяют, что заморозка цен не приведет к дефициту товаров
В Белоруссии уверяют, что заморозка цен не приведет к дефициту товаров - РИА Новости, 09.10.2022
В Белоруссии уверяют, что заморозка цен не приведет к дефициту товаров
Введенный в Белоруссии мораторий на рост цен не приведет к дефициту товаров, заявил белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T21:40
2022-10-09T21:40
2022-10-09T21:40
экономика
цены на нефть
алексей богданов
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Введенный в Белоруссии мораторий на рост цен не приведет к дефициту товаров, заявил белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире телеканала ОНТ.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, на котором раскритиковал рост цен на товары и текущий уровень инфляции. Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране."Предпосылок к тому, чтобы товары исчезли с полок, нет. Некоторые сейчас паникуют, но пройдет время, голова остынет, и всё будут работать в нормальном режиме", - заверил министр.По его словам, поставлена задача, чтобы ассортимент на полках магазинов не сузился и не было уходов с рынка. Этим наряду с антимонопольщиками занимаются прокуратура, милиция, комитет госконтроля республики."Если кто-то позволит себе нарушить – реакция будет мгновенная и жесткая. Надо понять одну простую вещь: никакого шока не произошло, все предприятия, поставщики и торговля работали рентабельно", - сказал Богданов.
https://ria.ru/20221006/lenoblast-1821977732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, алексей богданов, александр лукашенко, белоруссия
Экономика, Цены на нефть, Алексей Богданов, Александр Лукашенко, Белоруссия
В Белоруссии уверяют, что заморозка цен не приведет к дефициту товаров
Глава Минторга Белоруссии Богданов: мораторий на рост цен не приведет к дефициту товаров
МИНСК, 9 окт – РИА Новости.
Введенный в Белоруссии мораторий на рост цен не приведет к дефициту товаров, заявил
белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире телеканала ОНТ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, на котором раскритиковал рост цен на товары и текущий уровень инфляции. Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.
"Предпосылок к тому, чтобы товары исчезли с полок, нет. Некоторые сейчас паникуют, но пройдет время, голова остынет, и всё будут работать в нормальном режиме", - заверил министр.
По его словам, поставлена задача, чтобы ассортимент на полках магазинов не сузился и не было уходов с рынка. Этим наряду с антимонопольщиками занимаются прокуратура, милиция, комитет госконтроля республики.
"Если кто-то позволит себе нарушить – реакция будет мгновенная и жесткая. Надо понять одну простую вещь: никакого шока не произошло, все предприятия, поставщики и торговля работали рентабельно", - сказал Богданов.