В Чехии усилили охрану стратегических объектов
МО Чехии: в стране усилили охрану стратегических объектов после ЧП на "Северных потоках"
© Радио Sputnik Светлана ЕрёминаВид на Пражский град и реку Влтаву
© Радио Sputnik Светлана Ерёмина
Вид на Пражский град и реку Влтаву. Архивное фото
ПРАГА, 9 окт – РИА Новости. Объекты стратегической инфраструктуры Чехии, которые могли бы стать целью террористического нападения, взяты под усиленную охрану, сообщила глава минобороны Чехии Яна Чернохова.
"После взрывов на газопроводах Nord Stream-1 и Nord Stream-2 в Балтийском море те объекты стратегической инфраструктуры в Чехии, которые могли бы стать целью террористического нападения, взяты под усиленную охрану", - сказала Чернохова, выступая по Чешскому ТВ.
По ее словам, после начала в феврале этого года военных действий на Украине усилились попытки извне вести наблюдение за некоторыми из подобных объектов. Как полагает глава чешского минобороны, со стороны РФ якобы есть угроза попыток ослабить оборонную промышленность в тех странах, которые оказывают военную помощь Украине.
"Намечены изменения в законодательстве республики, которые должны способствовать более ускоренной реакции на такие попытки и последующему наказанию за них", - отметила Чернохова, напомнив о взрывах на складах с вооружением в 2014 году в чешском селе Врбетице, в организации которых чешские власти винят агентов российских спецслужб.
Глава минобороны Чехии полагает, что необходимо дальнейшее усиление восточного фланга НАТО помимо договоренностей, достигнутых на июньском саммите альянса в Мадриде. Кроме того, на ее взгляд, имеет смысл присутствие НАТО на Ближнем Востоке и в Африке, чтобы эти регионы не попали "под влияние РФ".
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