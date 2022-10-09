https://ria.ru/20221009/chekhiya-1822676990.html

В Чехии усилили охрану стратегических объектов

В Чехии усилили охрану стратегических объектов - РИА Новости, 09.10.2022

В Чехии усилили охрану стратегических объектов

Объекты стратегической инфраструктуры Чехии, которые могли бы стать целью террористического нападения, взяты под усиленную охрану, сообщила глава минобороны... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T23:51

2022-10-09T23:51

2022-10-09T23:51

яна чернохова

чехия

украина

балтийское море

министерство обороны чехии

нато

в мире

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ПРАГА, 9 окт – РИА Новости. Объекты стратегической инфраструктуры Чехии, которые могли бы стать целью террористического нападения, взяты под усиленную охрану, сообщила глава минобороны Чехии Яна Чернохова.По ее словам, после начала в феврале этого года военных действий на Украине усилились попытки извне вести наблюдение за некоторыми из подобных объектов. Как полагает глава чешского минобороны, со стороны РФ якобы есть угроза попыток ослабить оборонную промышленность в тех странах, которые оказывают военную помощь Украине."Намечены изменения в законодательстве республики, которые должны способствовать более ускоренной реакции на такие попытки и последующему наказанию за них", - отметила Чернохова, напомнив о взрывах на складах с вооружением в 2014 году в чешском селе Врбетице, в организации которых чешские власти винят агентов российских спецслужб.Глава минобороны Чехии полагает, что необходимо дальнейшее усиление восточного фланга НАТО помимо договоренностей, достигнутых на июньском саммите альянса в Мадриде. Кроме того, на ее взгляд, имеет смысл присутствие НАТО на Ближнем Востоке и в Африке, чтобы эти регионы не попали "под влияние РФ".

https://ria.ru/20221003/chekhiya-1821177264.html

чехия

украина

балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

яна чернохова, чехия, украина, балтийское море, министерство обороны чехии, нато, в мире