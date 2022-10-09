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Мобилизованных орловчан не будут отправлять в учебные части до 12 октября - РИА Новости, 09.10.2022
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Мобилизованных орловчан не будут отправлять в учебные части до 12 октября
Мобилизованных орловчан не будут отправлять в учебные части до 12 октября - РИА Новости, 09.10.2022
Мобилизованных орловчан не будут отправлять в учебные части до 12 октября
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что до 12 октября жителей региона не планируют отправлять в учебные части в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T23:27
2022-10-09T23:27
специальная военная операция на украине
общество
андрей клычков
орловская область
нижегородская область
частичная мобилизация в россии
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БРЯНСК, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что до 12 октября жителей региона не планируют отправлять в учебные части в рамках частичной мобилизации.Ранее Андрей Клычков сообщал, что в Орловской области по решению Минобороны приостановлена частичная мобилизация.Накануне губернатор посетил учебные центры во Владимирской и Нижегородской областях, где проходят подготовку призывники из Орловской области. Он отметил, что там созданы все необходимые условия для проживания и учебного процесса, но новых призывников центры переподготовки принять пока не готовы.Он также напомнил, что раздача повесток продолжается, и всем гражданам, получившим повестки, необходимо в установленный срок прийти в военкомат для подтверждения мобилизационной готовности.
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общество, андрей клычков, орловская область, нижегородская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Клычков, Орловская область, Нижегородская область, Частичная мобилизация в России
23:27 09.10.2022
 
Мобилизованных орловчан не будут отправлять в учебные части до 12 октября

Губернатор Клычков: мобилизованных орловчан не отправят в учебные части до 12 октября

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что до 12 октября жителей региона не планируют отправлять в учебные части в рамках частичной мобилизации.
Ранее Андрей Клычков сообщал, что в Орловской области по решению Минобороны приостановлена частичная мобилизация.
"Как и обещал, делюсь актуальной информацией о процессе мобилизации в Орловской области. В ближайшие три дня - 10, 11 и 12 октября - отправка призывников из нашего региона не планируется", - написал Клычков в Telegram.
Накануне губернатор посетил учебные центры во Владимирской и Нижегородской областях, где проходят подготовку призывники из Орловской области. Он отметил, что там созданы все необходимые условия для проживания и учебного процесса, но новых призывников центры переподготовки принять пока не готовы.
Он также напомнил, что раздача повесток продолжается, и всем гражданам, получившим повестки, необходимо в установленный срок прийти в военкомат для подтверждения мобилизационной готовности.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАндрей КлычковОрловская областьНижегородская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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