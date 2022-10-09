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Мобилизованных орловчан не будут отправлять в учебные части до 12 октября

Мобилизованных орловчан не будут отправлять в учебные части до 12 октября - РИА Новости, 09.10.2022

Мобилизованных орловчан не будут отправлять в учебные части до 12 октября

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что до 12 октября жителей региона не планируют отправлять в учебные части в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T23:27

2022-10-09T23:27

2022-10-09T23:27

специальная военная операция на украине

общество

андрей клычков

орловская область

нижегородская область

частичная мобилизация в россии

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БРЯНСК, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что до 12 октября жителей региона не планируют отправлять в учебные части в рамках частичной мобилизации.Ранее Андрей Клычков сообщал, что в Орловской области по решению Минобороны приостановлена частичная мобилизация.Накануне губернатор посетил учебные центры во Владимирской и Нижегородской областях, где проходят подготовку призывники из Орловской области. Он отметил, что там созданы все необходимые условия для проживания и учебного процесса, но новых призывников центры переподготовки принять пока не готовы.Он также напомнил, что раздача повесток продолжается, и всем гражданам, получившим повестки, необходимо в установленный срок прийти в военкомат для подтверждения мобилизационной готовности.

орловская область

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, андрей клычков, орловская область, нижегородская область, частичная мобилизация в россии