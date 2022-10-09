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Британский миллиардер решил не отапливать дом зимой назло Путину

Британский миллиардер решил не отапливать дом зимой назло Путину - РИА Новости, 09.10.2022

Британский миллиардер решил не отапливать дом зимой назло Путину

Британский миллиардер Джон Кодвелл решил не отапливать зимой свой особняк, чтобы президент России Владимир Путин получил "меньше долларов", пишет газета Mirror. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:55

2022-10-09T15:55

2022-10-09T16:43

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Британский миллиардер Джон Кодвелл решил не отапливать зимой свой особняк, чтобы президент России Владимир Путин получил "меньше долларов", пишет газета Mirror."Я знаю, что у нас топливный кризис и все беспокоятся о том, что мы должны использовать меньше энергоносителей, и я собираюсь на практике осуществлять то, что проповедую. Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98 процентов дома останутся холодными", — приводит издание слова Кодвелла.По мнению миллиардера, за счет доходов в топливной сфере Россия финансирует спецоперацию на Украине."Я сделаю все возможное, чтобы он (Путин. — Прим. ред.) получил на несколько долларов меньше", — добавил Кодвелл.Как отмечает газета, в феврале миллиардер приютил украинскую беженку с ребенком. При этом его критикуют за то, что он помогает украинцам, тогда как британские семьи испытывают проблемы из-за роста цен.

https://ria.ru/20220918/britaniya-1817678858.html

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