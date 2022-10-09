10:13 09.10.2022 (обновлено: 10:14 09.10.2022)
МГТРК "Мир" не коснулась блокировка в зарубежных соцсетях, заявил главред
Главред Батыршин: МГТРК "Мир" не сталкивалась с блокировкой в зарубежных соцсетях
Блокировка. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Телерадиокомпания "Мир" не столкнулась с блокировкой аккаунтов со стороны зарубежных интернет-платформ, сообщил РИА Новости главный редактор Радик Батыршин.
В Бишкеке 9 октября 1992 года было подписано соглашение об учреждении межгосударственной телерадиокомпании "Мир".
"В отличие от других ведущих СМИ в России, мы не столкнулись с блокировкой наших аккаунтов со стороны зарубежных интернет-платформ. Более того, к примеру, YouTube-канал "МИР 24" успешно продолжает свою работу: на сегодняшний день там более 2,3 миллиона подписчиков", - сказал Батыршин.
Компания активно развивается и в отечественных социальных сетях и мессенджерах: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс.Дзен", Telegram, RuTube, подчеркнул главред.
"К примеру, по росту аудитории в этом году лидирует "Яндекс.Дзен" – количество подписчиков за девять месяцев увеличилось на 80% и достигло 167 тысяч. В социальных сетях мы публикуем мультимедийный контент разных форматов и жанров: от небольших текстовых новостей до больших лонгридов и видеороликов", - заявил он.
Батыршин отметил, что особые надежды они возлагают на сервис "VK Видео", который уже сегодня вполне может составить конкуренцию ведущим, в том числе и западным, видеосервисам. "Общее количество подписчиков во всех социальных сетях, мессенджерах и на видеохостингах на сегодняшний день у нас превысило 3,6 миллиона", - заключил он.
Телерадиокомпания "Мир" была создана с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".
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