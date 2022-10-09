Рейтинг@Mail.ru
МГТРК "Мир" не коснулась блокировка в зарубежных соцсетях, заявил главред - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221009/blokirovka-1822572690.html
МГТРК "Мир" не коснулась блокировка в зарубежных соцсетях, заявил главред
МГТРК "Мир" не коснулась блокировка в зарубежных соцсетях, заявил главред - РИА Новости, 09.10.2022
МГТРК "Мир" не коснулась блокировка в зарубежных соцсетях, заявил главред
Телерадиокомпания "Мир" не столкнулась с блокировкой аккаунтов со стороны зарубежных интернет-платформ, сообщил РИА Новости главный редактор Радик Батыршин. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T10:13
2022-10-09T10:14
технологии
бишкек
россия
одноклассники
telegram
rutube
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777459082_0:170:1920:1250_1920x0_80_0_0_23a3efc1b43d3bb8f000922ba874ca00.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Телерадиокомпания "Мир" не столкнулась с блокировкой аккаунтов со стороны зарубежных интернет-платформ, сообщил РИА Новости главный редактор Радик Батыршин.В Бишкеке 9 октября 1992 года было подписано соглашение об учреждении межгосударственной телерадиокомпании "Мир"."В отличие от других ведущих СМИ в России, мы не столкнулись с блокировкой наших аккаунтов со стороны зарубежных интернет-платформ. Более того, к примеру, YouTube-канал "МИР 24" успешно продолжает свою работу: на сегодняшний день там более 2,3 миллиона подписчиков", - сказал Батыршин.Компания активно развивается и в отечественных социальных сетях и мессенджерах: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс.Дзен", Telegram, RuTube, подчеркнул главред."К примеру, по росту аудитории в этом году лидирует "Яндекс.Дзен" – количество подписчиков за девять месяцев увеличилось на 80% и достигло 167 тысяч. В социальных сетях мы публикуем мультимедийный контент разных форматов и жанров: от небольших текстовых новостей до больших лонгридов и видеороликов", - заявил он.Батыршин отметил, что особые надежды они возлагают на сервис "VK Видео", который уже сегодня вполне может составить конкуренцию ведущим, в том числе и западным, видеосервисам. "Общее количество подписчиков во всех социальных сетях, мессенджерах и на видеохостингах на сегодняшний день у нас превысило 3,6 миллиона", - заключил он.Телерадиокомпания "Мир" была создана с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".
https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787544841.html
https://ria.ru/20220204/telekanaly-1771144909.html
бишкек
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777459082_160:0:1867:1280_1920x0_80_0_0_a5ddf1f7d727a75227511ad7facd7d64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, бишкек, россия, одноклассники, telegram, rutube, в мире
Технологии, Бишкек, Россия, Одноклассники, Telegram, Rutube, В мире
10:13 09.10.2022 (обновлено: 10:14 09.10.2022)
 
МГТРК "Мир" не коснулась блокировка в зарубежных соцсетях, заявил главред

Главред Батыршин: МГТРК "Мир" не сталкивалась с блокировкой в зарубежных соцсетях

© Pixabay / PexelsБлокировка
Блокировка - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Pixabay / Pexels
Блокировка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Телерадиокомпания "Мир" не столкнулась с блокировкой аккаунтов со стороны зарубежных интернет-платформ, сообщил РИА Новости главный редактор Радик Батыршин.
В Бишкеке 9 октября 1992 года было подписано соглашение об учреждении межгосударственной телерадиокомпании "Мир".
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 19:07
США введут санкции против трех российских телеканалов
"В отличие от других ведущих СМИ в России, мы не столкнулись с блокировкой наших аккаунтов со стороны зарубежных интернет-платформ. Более того, к примеру, YouTube-канал "МИР 24" успешно продолжает свою работу: на сегодняшний день там более 2,3 миллиона подписчиков", - сказал Батыршин.
Компания активно развивается и в отечественных социальных сетях и мессенджерах: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс.Дзен", Telegram, RuTube, подчеркнул главред.
"К примеру, по росту аудитории в этом году лидирует "Яндекс.Дзен" – количество подписчиков за девять месяцев увеличилось на 80% и достигло 167 тысяч. В социальных сетях мы публикуем мультимедийный контент разных форматов и жанров: от небольших текстовых новостей до больших лонгридов и видеороликов", - заявил он.
Батыршин отметил, что особые надежды они возлагают на сервис "VK Видео", который уже сегодня вполне может составить конкуренцию ведущим, в том числе и западным, видеосервисам. "Общее количество подписчиков во всех социальных сетях, мессенджерах и на видеохостингах на сегодняшний день у нас превысило 3,6 миллиона", - заключил он.
Телерадиокомпания "Мир" была создана с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 19:02
Медведчук отреагировал на блокировку двух украинских телеканалов
 
ТехнологииБишкекРоссияОдноклассникиTelegramRutubeВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала