https://ria.ru/20221009/blokirovka-1822572690.html

МГТРК "Мир" не коснулась блокировка в зарубежных соцсетях, заявил главред

МГТРК "Мир" не коснулась блокировка в зарубежных соцсетях, заявил главред - РИА Новости, 09.10.2022

МГТРК "Мир" не коснулась блокировка в зарубежных соцсетях, заявил главред

Телерадиокомпания "Мир" не столкнулась с блокировкой аккаунтов со стороны зарубежных интернет-платформ, сообщил РИА Новости главный редактор Радик Батыршин. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T10:13

2022-10-09T10:13

2022-10-09T10:14

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Телерадиокомпания "Мир" не столкнулась с блокировкой аккаунтов со стороны зарубежных интернет-платформ, сообщил РИА Новости главный редактор Радик Батыршин.В Бишкеке 9 октября 1992 года было подписано соглашение об учреждении межгосударственной телерадиокомпании "Мир"."В отличие от других ведущих СМИ в России, мы не столкнулись с блокировкой наших аккаунтов со стороны зарубежных интернет-платформ. Более того, к примеру, YouTube-канал "МИР 24" успешно продолжает свою работу: на сегодняшний день там более 2,3 миллиона подписчиков", - сказал Батыршин.Компания активно развивается и в отечественных социальных сетях и мессенджерах: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс.Дзен", Telegram, RuTube, подчеркнул главред."К примеру, по росту аудитории в этом году лидирует "Яндекс.Дзен" – количество подписчиков за девять месяцев увеличилось на 80% и достигло 167 тысяч. В социальных сетях мы публикуем мультимедийный контент разных форматов и жанров: от небольших текстовых новостей до больших лонгридов и видеороликов", - заявил он.Батыршин отметил, что особые надежды они возлагают на сервис "VK Видео", который уже сегодня вполне может составить конкуренцию ведущим, в том числе и западным, видеосервисам. "Общее количество подписчиков во всех социальных сетях, мессенджерах и на видеохостингах на сегодняшний день у нас превысило 3,6 миллиона", - заключил он.Телерадиокомпания "Мир" была создана с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".

https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787544841.html

https://ria.ru/20220204/telekanaly-1771144909.html

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технологии, бишкек, россия, одноклассники, telegram, rutube, в мире