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Депутат Нилов выступил против приглашения блогера Диденко в Госдуму - РИА Новости, 09.10.2022
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Депутат Нилов выступил против приглашения блогера Диденко в Госдуму
Депутат Нилов выступил против приглашения блогера Диденко в Госдуму - РИА Новости, 09.10.2022
Депутат Нилов выступил против приглашения блогера Диденко в Госдуму
Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов усомнился в правдивости сообщений о приглашении "в Госдуму" блогера Екатерины Диденко, ставшей известной после... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:44
2022-10-09T17:03
москва
госдума рф
лдпр
садовое кольцо (москва)
ярослав нилов
екатерина диденко
эдвард бил (блогер)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов усомнился в правдивости сообщений о приглашении "в Госдуму" блогера Екатерины Диденко, ставшей известной после инцидента с гибелью людей из-за сухого льда, и выступил против ее визита.Ранее Диденко в своем блоге заявила, что ее якобы пригласили выступить 13 октября "в Всероссийском союзе блогеров при Госдуме" на тему о проблемах оказания первой помощи. В 2020 году в ходе празднования дня рождения Диденко произошел инцидент с гибелью людей. Участники вечеринки кинули в бассейн около 30 кг сухого льда для создания эффекта тумана. После этого три человека прыгнули в воду, потеряли создание из-за углекислого газа и утонули. Двое погибли на месте, третьего удалось реанимировать, но он позже умер в больнице. Еще четыре человека пострадали."Не знаю, насколько можно доверять сообщению о предстоящем визите королевы сухого льда на Охотный ряд с лекцией (!) о безопасности (!!!), но коллегам и аппарату предложу режим легкой тревоги", - написал Нилов в своем Telegram-канале.По словам парламентария, равнозначным было бы приглашение блогера Эдварда Била на лекцию о безопасности дорожного движения. "Давайте тогда еще душку Эда Била позовём - пусть лекцию по безопасности дорожного движения листнет, что ли", - добавил он.ДТП с блогером Билом произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля, тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Пресненский суд Москвы сперва назначил Билу два года ограничения свободы, но после отмены кассацией приговора 21 марта отправил его в колонию на 1 год и 2 месяца.Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Валерий Селезнев заявил, что "хайп" на приглашении такого спикера, как Диденко, может негативно влиять на молодежь, ориентированную на информацию из социальных сетей."На грядущей неделе, в родных стенах Госдумы, кто-то мудрый, видимо, решил неслабо хайпануть. Тринадцатого октября в высшем законодательном органе страны пройдет первое заседание всероссийского союза "Социальный блогер". …Если новый Всероссийский союз будут возглавлять такие "надежные" социально ответственные кадры, а Госдума возьмет шефство над их славной работой, наша молодежь, ориентированная на сигналы из соц.сетей, получает новый мощный стимул для деградации", - отметил Селезнев в своем Telegram-канале. Он добавил, что во время происшествия с сухим льдом Диденко, по его словам, "снимала как умирают люди, рыдала…, успевая поглядывать, сколько лайков ей за это поставят".
https://ria.ru/20200317/1568717274.html
https://ria.ru/20211012/gosduma-1754197730.html
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Екатерина Зайцева
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москва, госдума рф, лдпр, садовое кольцо (москва), ярослав нилов, екатерина диденко, эдвард бил (блогер)
Москва, Госдума РФ, ЛДПР, Садовое кольцо (Москва), Ярослав Нилов, Екатерина Диденко, Эдвард Бил (блогер)
16:44 09.10.2022 (обновлено: 17:03 09.10.2022)
 
Депутат Нилов выступил против приглашения блогера Диденко в Госдуму

Нилов выступил против приглашения в ГД блогера Диденко, известной по ЧП с сухим льдом

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЯрослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов усомнился в правдивости сообщений о приглашении "в Госдуму" блогера Екатерины Диденко, ставшей известной после инцидента с гибелью людей из-за сухого льда, и выступил против ее визита.
Ранее Диденко в своем блоге заявила, что ее якобы пригласили выступить 13 октября "в Всероссийском союзе блогеров при Госдуме" на тему о проблемах оказания первой помощи. В 2020 году в ходе празднования дня рождения Диденко произошел инцидент с гибелью людей. Участники вечеринки кинули в бассейн около 30 кг сухого льда для создания эффекта тумана. После этого три человека прыгнули в воду, потеряли создание из-за углекислого газа и утонули. Двое погибли на месте, третьего удалось реанимировать, но он позже умер в больнице. Еще четыре человека пострадали.
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"Не знаю, насколько можно доверять сообщению о предстоящем визите королевы сухого льда на Охотный ряд с лекцией (!) о безопасности (!!!), но коллегам и аппарату предложу режим легкой тревоги", - написал Нилов в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, равнозначным было бы приглашение блогера Эдварда Била на лекцию о безопасности дорожного движения. "Давайте тогда еще душку Эда Била позовём - пусть лекцию по безопасности дорожного движения листнет, что ли", - добавил он.
ДТП с блогером Билом произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля, тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Пресненский суд Москвы сперва назначил Билу два года ограничения свободы, но после отмены кассацией приговора 21 марта отправил его в колонию на 1 год и 2 месяца.
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Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Валерий Селезнев заявил, что "хайп" на приглашении такого спикера, как Диденко, может негативно влиять на молодежь, ориентированную на информацию из социальных сетей.
"На грядущей неделе, в родных стенах Госдумы, кто-то мудрый, видимо, решил неслабо хайпануть. Тринадцатого октября в высшем законодательном органе страны пройдет первое заседание всероссийского союза "Социальный блогер". …Если новый Всероссийский союз будут возглавлять такие "надежные" социально ответственные кадры, а Госдума возьмет шефство над их славной работой, наша молодежь, ориентированная на сигналы из соц.сетей, получает новый мощный стимул для деградации", - отметил Селезнев в своем Telegram-канале. Он добавил, что во время происшествия с сухим льдом Диденко, по его словам, "снимала как умирают люди, рыдала…, успевая поглядывать, сколько лайков ей за это поставят".
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МоскваГосдума РФЛДПРСадовое кольцо (Москва)Ярослав НиловЕкатерина ДиденкоЭдвард Бил (блогер)
 
 
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