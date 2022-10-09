https://ria.ru/20221009/bloger-1822618779.html

Депутат Нилов выступил против приглашения блогера Диденко в Госдуму

Депутат Нилов выступил против приглашения блогера Диденко в Госдуму - РИА Новости, 09.10.2022

Депутат Нилов выступил против приглашения блогера Диденко в Госдуму

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов усомнился в правдивости сообщений о приглашении "в Госдуму" блогера Екатерины Диденко, ставшей известной после... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:44

2022-10-09T16:44

2022-10-09T17:03

москва

госдума рф

лдпр

садовое кольцо (москва)

ярослав нилов

екатерина диденко

эдвард бил (блогер)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_ed5a094070161fb82b7fed5d21a923de.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов усомнился в правдивости сообщений о приглашении "в Госдуму" блогера Екатерины Диденко, ставшей известной после инцидента с гибелью людей из-за сухого льда, и выступил против ее визита.Ранее Диденко в своем блоге заявила, что ее якобы пригласили выступить 13 октября "в Всероссийском союзе блогеров при Госдуме" на тему о проблемах оказания первой помощи. В 2020 году в ходе празднования дня рождения Диденко произошел инцидент с гибелью людей. Участники вечеринки кинули в бассейн около 30 кг сухого льда для создания эффекта тумана. После этого три человека прыгнули в воду, потеряли создание из-за углекислого газа и утонули. Двое погибли на месте, третьего удалось реанимировать, но он позже умер в больнице. Еще четыре человека пострадали."Не знаю, насколько можно доверять сообщению о предстоящем визите королевы сухого льда на Охотный ряд с лекцией (!) о безопасности (!!!), но коллегам и аппарату предложу режим легкой тревоги", - написал Нилов в своем Telegram-канале.По словам парламентария, равнозначным было бы приглашение блогера Эдварда Била на лекцию о безопасности дорожного движения. "Давайте тогда еще душку Эда Била позовём - пусть лекцию по безопасности дорожного движения листнет, что ли", - добавил он.ДТП с блогером Билом произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля, тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Пресненский суд Москвы сперва назначил Билу два года ограничения свободы, но после отмены кассацией приговора 21 марта отправил его в колонию на 1 год и 2 месяца.Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Валерий Селезнев заявил, что "хайп" на приглашении такого спикера, как Диденко, может негативно влиять на молодежь, ориентированную на информацию из социальных сетей."На грядущей неделе, в родных стенах Госдумы, кто-то мудрый, видимо, решил неслабо хайпануть. Тринадцатого октября в высшем законодательном органе страны пройдет первое заседание всероссийского союза "Социальный блогер". …Если новый Всероссийский союз будут возглавлять такие "надежные" социально ответственные кадры, а Госдума возьмет шефство над их славной работой, наша молодежь, ориентированная на сигналы из соц.сетей, получает новый мощный стимул для деградации", - отметил Селезнев в своем Telegram-канале. Он добавил, что во время происшествия с сухим льдом Диденко, по его словам, "снимала как умирают люди, рыдала…, успевая поглядывать, сколько лайков ей за это поставят".

https://ria.ru/20200317/1568717274.html

https://ria.ru/20211012/gosduma-1754197730.html

https://ria.ru/20220907/veypy-1814992165.html

москва

садовое кольцо (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, госдума рф, лдпр, садовое кольцо (москва), ярослав нилов, екатерина диденко, эдвард бил (блогер)