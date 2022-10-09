https://ria.ru/20221009/avstriya-1822561394.html

В Австрии начались президентские выборы

В Австрии начались президентские выборы - РИА Новости, 09.10.2022

В Австрии начались президентские выборы

В Австрии стартовали выборы президента. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T08:12

2022-10-09T08:12

2022-10-09T15:23

в мире

австрия

вена

александер ван дер беллен

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ВЕНА, 9 окт — РИА Новости. В Австрии стартовали выборы президента.Избирательные участки в каждой из девяти федеральных земель открылись в соответствии с местным законодательством. Все они будут работать до 17:00 по местному времени (18:00 мск).На пост главы государства претендуют семь кандидатов. Из них, как свидетельствуют соцопросы, наибольшие шансы имеет действующий президент — 78-летний Александер Ван дер Беллен. За него, по разным данным, готовы проголосовать более 50 процентов избирателей, то есть он может победить уже в первом туре.Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, пройдет второй тур выборов.Президента Австрии избирают раз в шесть лет. Главой государства может стать любой гражданин Австрии, обладающий избирательным правом и достигший 35 лет. Переизбрание действующего лидера на повторный срок допускается один раз.Глава государства выполняет преимущественно представительские функции, а также назначает канцлера и по его предложению — министров и членов кабинета. Кроме того, он имеет право отправить правительство в отставку и распустить парламент, а также является Верховным главнокомандующим. Отстранить президента от должности можно на основании решения общенационального референдума.

https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822211956.html

https://ria.ru/20221009/vybory-1822162431.html

австрия

вена

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австрия, вена, александер ван дер беллен