https://ria.ru/20221009/altsgeymer-1821194893.html

Внутренний враг. Ученые нашли новую причину болезни Альцгеймера

Внутренний враг. Ученые нашли новую причину болезни Альцгеймера - РИА Новости, 09.10.2022

Внутренний враг. Ученые нашли новую причину болезни Альцгеймера

Медики десятилетиями пытаются понять природу болезни Альцгеймера. Традиционно ее, как и прочие разновидности деменции, относят к нейродегенеративным... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T08:00

2022-10-09T08:00

2022-10-09T08:12

наука

биология

здоровье

медицина

болезнь альцгеймера

деменция

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Медики десятилетиями пытаются понять природу болезни Альцгеймера. Традиционно ее, как и прочие разновидности деменции, относят к нейродегенеративным заболеваниям. Однако ученые из Канады предложили принципиально другой взгляд — они считают, что это недуг аутоиммунный и лечить его надо соответственно.Приобретенное безумиеВ 1901-м немецкий психиатр Алоис Альцгеймер описал симптомы старческого слабоумия: проблемы с памятью, речью, ориентацией в пространстве, перепады настроения, психозы, трудности в общении.По мере прогрессирования болезни нарушения в мозге все заметнее. Гибель нервных клеток и разрыв синаптических связей приводят к атрофии пораженных участков и угасанию в них нейронной активности, расширению пустот между долями мозга и уменьшению его общего объема. К сожалению, на ранней стадии эти изменения трудно заметить, а масштаб поражения можно оценить только после смерти пациента и вскрытия черепной коробки.Сегодня в мире более 65 миллионов человек страдают деменцией. Ежегодно регистрируют свыше десяти миллионов новых случаев, две трети которых — болезнь Альцгеймера. При этом эксперты считают, что диагноз ставят только 25-30 процентам больных.Возможные причиныХотя по числу публикаций в научных медицинских журналах деменция стабильно занимает второе место после рака, в болезни Альцгеймера много неясного. И лекарств нет. Современные терапевтические методы лишь смягчают симптомы.Большинство ученых придерживаются амилоидной гипотезы, связывающей дегенерационные процессы в мозге с амилоидными бляшками — отложениями белка бета-амилоида. Однако уверенной корреляции накопления бляшек с потерей нейронов не выявили.Еще есть тау-гипотеза, предполагающая, что при определенных структурных нарушениях нити тау-белка объединяются в нейрофибриллярные клубки внутри нервных клеток и нейронные связи в головном мозге разрываются.Но нейродегенеративные изменения иногда проявляются лишь спустя годы после образования бляшек и клубков. И что именно запускает накопление вредных белков — неизвестно. Возможно, триггером служит какая-то бактериальная инфекция. Не исключен и наследственный фактор.Периодически высказывают новые, порой довольно экзотические гипотезы. Так, португальские ученые недавно заявили, что болезнь Альцгеймера связана с изменениями в митохондриях — крошечных клеточных структурах, отвечающих за преобразование глюкозы из пищи и кислорода из воздуха, которым мы дышим, в энергию. Со временем этой энергии становится недостаточно для нормального функционирования мозга.В качестве возможной причины называют и чрезмерное накопление в мозге железа, которое, соединяясь с активными формами кислорода, ускоряет воспалительные изменения и нейродегенерацию. Но особый интерес вызвала гипотеза, сформулированная недавно канадскими учеными. Нездоровый иммунитетБиологи из Исследовательского института Крембиля в Торонто под руководством профессора Дональда Уивера, основываясь на результатах 30-летних исследований, разработали теорию, согласно которой бета-амилоид — это иммунопептид, а болезнь Альцгеймера — аутоиммунная.Иммунная система — это набор специальных клеток и молекул, присутствующих во всех органах человека. При травмах или инфекциях иммунные агенты помогают восстанавливать поврежденные ткани и выстраивать защиту от чужеродных захватчиков.Канадские биологи утверждают, что бета-амилоид — не вредный новообразованный белок, как считали раньше, а естественный элемент иммунной системы. При травмах или инфекциях головного мозга он выступает ключевым фактором комплексного иммунного ответа. И здесь начинаются проблемы.Из-за поразительного сходства между молекулами жира, из которых состоят как мембраны бактерий, так и мембраны клеток головного мозга, бета-амилоид ошибочно атакует здоровые клетки. Это оборачивается прогрессирующей утратой функций нейронов и в конечном итоге деменцией.Аутоиммунные заболевания (например, ревматоидный артрит или системная красная волчанка) — хронические, и терапия лишь смягчает симптомы. При таких диагнозах применяют иммуносупрессоры, стероидные и противовоспалительные препараты.Эти методы, по мнению авторов новой теории, вряд ли помогут при болезни Альцгеймера. Мозг — сложный, самобытный орган, отделенный от остального организма гематоэнцефалическим барьером, и привычная медикаментозная терапия тут не подходит. Однако если предложенная гипотеза верна, теоретически можно со временем найти лечение на основе иммунной регуляции.

https://ria.ru/20220911/mozg-1815666879.html

https://ria.ru/20220922/starenie-1818475162.html

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, медицина, болезнь альцгеймера, деменция