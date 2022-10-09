По Крымскому мосту временно будут пропускать только легковые автомобили

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. По автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения будут пропускать только легковые машины, для переправки автобусов работает паром, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале."До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме. Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом "Лаврентий" по маршруту Керченский морской рыбный порт —порт "Кавказ", — написал он.Аксенов добавил, что автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны и пассажиров будут бесплатно перевозить паромами по маршруту порт "Крым" — порт "Кавказ".Ранее в воскресенье Министерство транспорта сообщила, что машины со скоропортящимися продуктами будут отправляться на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке.Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходной частью моста не пострадали.Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Вечером восстановили и движение по железной дороге.СК возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. По автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения будут пропускать только легковые машины, для переправки автобусов работает паром, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме. Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом "Лаврентий" по маршруту Керченский морской рыбный порт —порт "Кавказ", — написал он.
Аксенов добавил, что автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны и пассажиров будут бесплатно перевозить паромами по маршруту порт "Крым" — порт "Кавказ".
Ранее в воскресенье Министерство транспорта сообщила, что машины со скоропортящимися продуктами будут отправляться на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке.
Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходной частью моста не пострадали.
Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Вечером восстановили и движение по железной дороге.
СК возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.
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