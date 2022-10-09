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По Крымскому мосту временно будут пропускать только легковые автомобили - РИА Новости, 09.10.2022
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По Крымскому мосту временно будут пропускать только легковые автомобили
По Крымскому мосту временно будут пропускать только легковые автомобили - РИА Новости, 09.10.2022
По Крымскому мосту временно будут пропускать только легковые автомобили
По автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения будут пропускать только легковые машины, для переправки автобусов работает паром, сообщил глава... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:46
2022-10-09T16:12
крымский мост
чп на крымском мосту
авто
сергей аксенов (политик)
республика крым
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. По автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения будут пропускать только легковые машины, для переправки автобусов работает паром, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале."До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме. Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом "Лаврентий" по маршруту Керченский морской рыбный порт —порт "Кавказ", — написал он.Аксенов добавил, что автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны и пассажиров будут бесплатно перевозить паромами по маршруту порт "Крым" — порт "Кавказ".Ранее в воскресенье Министерство транспорта сообщила, что машины со скоропортящимися продуктами будут отправляться на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке.Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходной частью моста не пострадали.Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Вечером восстановили и движение по железной дороге.СК возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.
https://ria.ru/20221009/most-1822610242.html
https://ria.ru/20221009/most-1822603686.html
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крымский мост, чп на крымском мосту, авто, сергей аксенов (политик), республика крым, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Крымский мост, ЧП на Крымском мосту, Авто, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
14:46 09.10.2022 (обновлено: 16:12 09.10.2022)
 
По Крымскому мосту временно будут пропускать только легковые автомобили

Аксенов заявил о временном разрешении на проезд по Крымскому мосту только для легковушек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. По автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения будут пропускать только легковые машины, для переправки автобусов работает паром, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме. Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом "Лаврентий" по маршруту Керченский морской рыбный порт —порт "Кавказ", — написал он.
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
15:41
Китайский эксперт объяснил цель взрыва на Крымском мосту
Аксенов добавил, что автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны и пассажиров будут бесплатно перевозить паромами по маршруту порт "Крым" — порт "Кавказ".
Ранее в воскресенье Министерство транспорта сообщила, что машины со скоропортящимися продуктами будут отправляться на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке.
Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходной частью моста не пострадали.
Все предоставляем – у паромной переправы водителей обеспечивают горячим питанием - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
14:49
В кубанском поселке у Крымского моста скопилось около 170 фур
Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Вечером восстановили и движение по железной дороге.
СК возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.
Взрыв на Крымском мосту
© AP Photo

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

Тушение пожара на Крымском мосту
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2022

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

Пожар на Крымском мосту
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ неподалеку от пункта обогрева для водителей в Тамани
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Пункт обогрева для водителей в Тамани
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости Крым / Перейти в медиабанк

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

Очередь на автомобильной заправке в Симферополе
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
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1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
 
Крымский мостЧП на Крымском мостуАвтоСергей Аксенов (политик)Республика КрымКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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