https://ria.ru/20221009/aksenov-1822603213.html

По Крымскому мосту временно будут пропускать только легковые автомобили

По Крымскому мосту временно будут пропускать только легковые автомобили - РИА Новости, 09.10.2022

По Крымскому мосту временно будут пропускать только легковые автомобили

По автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения будут пропускать только легковые машины, для переправки автобусов работает паром, сообщил глава... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:46

2022-10-09T14:46

2022-10-09T16:12

крымский мост

чп на крымском мосту

авто

сергей аксенов (политик)

республика крым

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822526558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_807d7ff5366912cb96c4a275a91f0ea4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. По автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения будут пропускать только легковые машины, для переправки автобусов работает паром, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале."До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме. Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом "Лаврентий" по маршруту Керченский морской рыбный порт —порт "Кавказ", — написал он.Аксенов добавил, что автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны и пассажиров будут бесплатно перевозить паромами по маршруту порт "Крым" — порт "Кавказ".Ранее в воскресенье Министерство транспорта сообщила, что машины со скоропортящимися продуктами будут отправляться на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке.Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходной частью моста не пострадали.Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Вечером восстановили и движение по железной дороге.СК возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.

https://ria.ru/20221009/most-1822610242.html

https://ria.ru/20221009/most-1822603686.html

республика крым

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

крымский мост, чп на крымском мосту, авто, сергей аксенов (политик), республика крым, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)