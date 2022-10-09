Куда сходить бесплатно: культурный календарь этой осени

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Тимур Мусин. Осенний культурный сезон в разгаре — есть мероприятия на любой вкус. Самые интересные бесплатные выставки, фестивали и экскурсии, которые дадут возможность приободриться в холода, — в обзоре РИА Новости.Авангардисты под открытым небомВ подмосковном парке Малевича прямо под открытым небом собраны произведения известных современных художников — Франциско Инфанте-Араны, Вячеслава Колейчука, Леонида Тишкова, Аристарха Чернышева, Игоря Шелковского.По ее словам, творцы нового поколения не повторяют за авангардистами, а вступают с ними в диалог с помощью концептуальных размышлений, ироничных жестов и романтического идеализма.Проект, созданный при поддержке Третьяковки, состоит из серии объектов монументальной современной скульптуры и паблик-арта в пешеходной зоне парка.Инсталляции можно увидеть с 29 сентября в парке Малевича (Одинцово, деревня Раздоры). Вход свободный.Неделя АлтаяПознакомиться с культурой, музыкой и литературой Алтайского края можно будет прямо в российской столице.В Международном Московском доме музыки пройдет концерт, приуроченный к 85-летию известного композитора Эдуарда Артемьева — автора произведений к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, Андрона Кончаловского. Прозвучит симфоническая сюита "Алтайский сказ", посвященная истории региона.Литературные встречи с алтайскими авторами пройдут в Доме творчества в писательском поселке Переделкино и Булгаковском доме.Дни культуры Алтайского края в Москве — 11-15 октября. Большинство мероприятий — бесплатные.Выставка-шифрАвторы проекта "Белый куб. Август" приглашают поразмыслить о неоднозначности бытия в Московском музее современного искусства.Представленные произведения разных поколений — игровые поля, архаические символы лабиринта, топографические карты, панорамные пейзажи — объединяет общая тема: блуждание внутри "картины мира".Экспериментальная выставка "Белый куб. Август" проходит в Московском музее современного искусства до 16 октября. Вход бесплатный.День в музееКаждую третью неделю месяца музеи столицы открывают двери для всех желающих, но участники акции работают бесплатно только в один из дней.Так, окунуться в антураж эпохи войны 1812 года в Музее-панораме "Бородинская битва" можно в понедельник, прогуляться по садам дворцового ансамбля "Царицыно" — в среду, а завершить культурную неделю Московским музеем современного искусства — в воскресенье.По мнению Дарьи Серебрянской, убегать в художественный мир можно и даже нужно. Полезно и обсуждать впечатления: благодаря этому расширяется кругозор и включается воображение, добавляет Евгений Ильченко.Музейная неделя пройдет в Москве с 10 по 16 октября.Творческие выходныеГлавные независимые арт-галереи Петербурга объединятся для Art Weekend в середине октября. Мероприятие включает выставки, презентации, паблик-токи с кураторами, художниками, продюсерами и преподавателями на тему современного искусства.В проекте участвуют также выставочный зал "Манеж", креативные пространства "Пушкинская-10" и "Бертгольд-центр", Новая сцена Александринского театра, Открытая гостиная библиотеки имени Лермонтова.В программе заявлены и арт-медиации (по предварительной регистрации), цель которых — "включение зрителя в диалог о творчестве".Art Weekend пройдет в Санкт-Петербурге 15-16 октября. Вход свободный.Городской квест с дополненной реальностьюИнтерактивную прогулку по Калининграду подготовила областная детская библиотека имени Гайдара. Участники пройдут по памятным литературным местам, попутно разгадывая замысловатые шифры и головоломки.Хорошая возможность потренировать свое критическое мышление и находчивость, а также поближе познакомиться с культурным достоянием города.В квесте "Пункт назначения: Литераторы" можно поучаствовать бесплатно в Калининграде с 19 сентября по 31 октября.Традиции КузбассаОрганизаторы форума "Узоры Кузбасса" решили развенчать стереотип о том, что регион знаменит только углем.Цель мероприятия, которое проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — популяризировать культурные богатства края. В ноябре в Кемерово пройдет финал творческой лаборатории. В программе — презентации проектов мастеров-ремесленников и новых туристических маршрутов, дискуссии и выставки.Территориальный форум "Узоры Кузбасса" пройдет 9 ноября в Кемеровской области.Кинопослание человекуПятьдесят фильмов, в том числе 19 отечественных и 11 мировых кинопремьер, покажут на международном, национальном и экспериментальном конкурсах фестиваля "Послание к человеку".По словам Андрея Василенко, креативного продюсера смотра, в этом сезоне конкурсная программа сосредоточена на "поиске взаимопонимания между людьми".Запланированные показы пройдут на центральных площадках Санкт-Петербурга: в центре "Дом кино", студии "ЛенДок", кинотеатрах "Аврора", "Родина", "Великан", в Доме радио, а также в книжном магазине "Порядок слов".Кинофестиваль "Послание к человеку" состоится в Санкт-Петербурге 21-29 октября. Студентам и льготным категориям на конкурсные показы вход свободный, цена билета на специальные показы и программы — от 200 рублей.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Тимур Мусин. Осенний культурный сезон в разгаре — есть мероприятия на любой вкус. Самые интересные бесплатные выставки, фестивали и экскурсии, которые дадут возможность приободриться в холода, — в обзоре РИА Новости.
Авангардисты под открытым небом
В подмосковном парке Малевича прямо под открытым небом собраны произведения известных современных художников — Франциско Инфанте-Араны, Вячеслава Колейчука, Леонида Тишкова, Аристарха Чернышева, Игоря Шелковского.
"Экспозиция тонко перемешивает наследие русского авангарда и Казимира Малевича и инсталляции нынешних мастеров", — рассказывает заведующая отделом новейших течений Третьяковской галереи Ирина Горлова.
По ее словам, творцы нового поколения не повторяют за авангардистами, а вступают с ними в диалог с помощью концептуальных размышлений, ироничных жестов и романтического идеализма.
Проект, созданный при поддержке Третьяковки, состоит из серии объектов монументальной современной скульптуры и паблик-арта в пешеходной зоне парка.
"Единственное вечное в нашем мире — это искусство, так почему бы не использовать его в терапевтических целях, — рассуждает клинический психолог Дарья Серебрянская. — Оно заставляет думать и чувствовать, вызывает различные образы и ассоциации, активизирует когнитивные процессы, память, мышление, влияет на эмоциональный фон".
Инсталляции можно увидеть с 29 сентября в парке Малевича (Одинцово, деревня Раздоры). Вход свободный.
Неделя Алтая
Познакомиться с культурой, музыкой и литературой Алтайского края можно будет прямо в российской столице.
В Международном Московском доме музыки пройдет концерт, приуроченный к 85-летию известного композитора Эдуарда Артемьева — автора произведений к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, Андрона Кончаловского. Прозвучит симфоническая сюита "Алтайский сказ", посвященная истории региона.
Московский музей современного искусства приглашает на выставку "Белый куб. Август"
Представленные произведения разных поколений — игровые поля, архаические символы лабиринта, топографические карты, панорамные пейзажи — объединяет общая тема: блуждание внутри "картины мира".
"Через искусство мы учимся видеть скрытое и осознавать три реальности: окружающую, мир других людей и самого себя, — объясняет психиатр Евгений Ильченко. — Глядя на творение художника, мы прикасаемся к его восприятию действительности. Еще важно, что мы развиваем эмпатию, то есть способность лучше понимать чувства других".
Экспериментальная выставка "Белый куб. Август" проходит в Московском музее современного искусства до 16 октября. Вход бесплатный.
День в музее
Каждую третью неделю месяца музеи столицы открывают двери для всех желающих, но участники акции работают бесплатно только в один из дней.
Так, окунуться в антураж эпохи войны 1812 года в Музее-панораме "Бородинская битва" можно в понедельник, прогуляться по садам дворцового ансамбля "Царицыно" — в среду, а завершить культурную неделю Московским музеем современного искусства — в воскресенье.
По мнению Дарьи Серебрянской, убегать в художественный мир можно и даже нужно.
Полезно и обсуждать впечатления: благодаря этому расширяется кругозор и включается воображение, добавляет Евгений Ильченко.
Музейная неделя пройдет в Москве с 10 по 16 октября.
Творческие выходные
Главные независимые арт-галереи Петербурга объединятся для Art Weekend в середине октября. Мероприятие включает выставки, презентации, паблик-токи с кураторами, художниками, продюсерами и преподавателями на тему современного искусства.
В проекте участвуют также выставочный зал "Манеж", креативные пространства "Пушкинская-10" и "Бертгольд-центр", Новая сцена Александринского театра, Открытая гостиная библиотеки имени Лермонтова.
В программе заявлены и арт-медиации (по предварительной регистрации), цель которых — "включение зрителя в диалог о творчестве".
"Именно творчество позволяет привести в баланс эмоционально-чувственную сферу, за гранью логики и контроля, — говорит Евгений Ильченко. — А ведь чем больше мы стараемся все контролировать, тем выше уровень напряжения и тревоги".
Art Weekend пройдет в Санкт-Петербурге 15-16 октября. Вход свободный.
Городской квест с дополненной реальностью
Интерактивную прогулку по Калининграду подготовила областная детская библиотека имени Гайдара. Участники пройдут по памятным литературным местам, попутно разгадывая замысловатые шифры и головоломки.
В квесте "Пункт назначения: Литераторы" можно поучаствовать бесплатно в Калининграде с 19 сентября по 31 октября.
Традиции Кузбасса
Организаторы форума "Узоры Кузбасса" решили развенчать стереотип о том, что регион знаменит только углем.
Цель мероприятия, которое проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — популяризировать культурные богатства края. В ноябре в Кемерово пройдет финал творческой лаборатории. В программе — презентации проектов мастеров-ремесленников и новых туристических маршрутов, дискуссии и выставки.
Зрители на церемонии открытия кинофестиваля "Послание к человеку" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Запланированные показы пройдут на центральных площадках Санкт-Петербурга: в центре "Дом кино", студии "ЛенДок", кинотеатрах "Аврора", "Родина", "Великан", в Доме радио, а также в книжном магазине "Порядок слов".
Кинофестиваль "Послание к человеку" состоится в Санкт-Петербурге 21-29 октября. Студентам и льготным категориям на конкурсные показы вход свободный, цена билета на специальные показы и программы — от 200 рублей.
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