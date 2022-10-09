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Куда сходить бесплатно: культурный календарь этой осени - РИА Новости, 09.10.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221009/afisha-1822225926.html
Куда сходить бесплатно: культурный календарь этой осени
Куда сходить бесплатно: культурный календарь этой осени - РИА Новости, 09.10.2022
Куда сходить бесплатно: культурный календарь этой осени
Осенний культурный сезон в разгаре — есть мероприятия на любой вкус. Самые интересные бесплатные выставки, фестивали и экскурсии, которые дадут возможность... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T08:00
2022-10-09T08:13
культура
куда сходить
стиль жизни
музеи
выставки
что посмотреть
казимир малевич
санкт-петербург
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Тимур Мусин. Осенний культурный сезон в разгаре — есть мероприятия на любой вкус. Самые интересные бесплатные выставки, фестивали и экскурсии, которые дадут возможность приободриться в холода, — в обзоре РИА Новости.Авангардисты под открытым небомВ подмосковном парке Малевича прямо под открытым небом собраны произведения известных современных художников — Франциско Инфанте-Араны, Вячеслава Колейчука, Леонида Тишкова, Аристарха Чернышева, Игоря Шелковского.По ее словам, творцы нового поколения не повторяют за авангардистами, а вступают с ними в диалог с помощью концептуальных размышлений, ироничных жестов и романтического идеализма.Проект, созданный при поддержке Третьяковки, состоит из серии объектов монументальной современной скульптуры и паблик-арта в пешеходной зоне парка.Инсталляции можно увидеть с 29 сентября в парке Малевича (Одинцово, деревня Раздоры). Вход свободный.Неделя АлтаяПознакомиться с культурой, музыкой и литературой Алтайского края можно будет прямо в российской столице.В Международном Московском доме музыки пройдет концерт, приуроченный к 85-летию известного композитора Эдуарда Артемьева — автора произведений к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, Андрона Кончаловского. Прозвучит симфоническая сюита "Алтайский сказ", посвященная истории региона.Литературные встречи с алтайскими авторами пройдут в Доме творчества в писательском поселке Переделкино и Булгаковском доме.Дни культуры Алтайского края в Москве — 11-15 октября. Большинство мероприятий — бесплатные.Выставка-шифрАвторы проекта "Белый куб. Август" приглашают поразмыслить о неоднозначности бытия в Московском музее современного искусства.Представленные произведения разных поколений — игровые поля, архаические символы лабиринта, топографические карты, панорамные пейзажи — объединяет общая тема: блуждание внутри "картины мира".Экспериментальная выставка "Белый куб. Август" проходит в Московском музее современного искусства до 16 октября. Вход бесплатный.День в музееКаждую третью неделю месяца музеи столицы открывают двери для всех желающих, но участники акции работают бесплатно только в один из дней.Так, окунуться в антураж эпохи войны 1812 года в Музее-панораме "Бородинская битва" можно в понедельник, прогуляться по садам дворцового ансамбля "Царицыно" — в среду, а завершить культурную неделю Московским музеем современного искусства — в воскресенье.По мнению Дарьи Серебрянской, убегать в художественный мир можно и даже нужно. Полезно и обсуждать впечатления: благодаря этому расширяется кругозор и включается воображение, добавляет Евгений Ильченко.Музейная неделя пройдет в Москве с 10 по 16 октября.Творческие выходныеГлавные независимые арт-галереи Петербурга объединятся для Art Weekend в середине октября. Мероприятие включает выставки, презентации, паблик-токи с кураторами, художниками, продюсерами и преподавателями на тему современного искусства.В проекте участвуют также выставочный зал "Манеж", креативные пространства "Пушкинская-10" и "Бертгольд-центр", Новая сцена Александринского театра, Открытая гостиная библиотеки имени Лермонтова.В программе заявлены и арт-медиации (по предварительной регистрации), цель которых — "включение зрителя в диалог о творчестве".Art Weekend пройдет в Санкт-Петербурге 15-16 октября. Вход свободный.Городской квест с дополненной реальностьюИнтерактивную прогулку по Калининграду подготовила областная детская библиотека имени Гайдара. Участники пройдут по памятным литературным местам, попутно разгадывая замысловатые шифры и головоломки.Хорошая возможность потренировать свое критическое мышление и находчивость, а также поближе познакомиться с культурным достоянием города.В квесте "Пункт назначения: Литераторы" можно поучаствовать бесплатно в Калининграде с 19 сентября по 31 октября.Традиции КузбассаОрганизаторы форума "Узоры Кузбасса" решили развенчать стереотип о том, что регион знаменит только углем.Цель мероприятия, которое проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — популяризировать культурные богатства края. В ноябре в Кемерово пройдет финал творческой лаборатории. В программе — презентации проектов мастеров-ремесленников и новых туристических маршрутов, дискуссии и выставки.Территориальный форум "Узоры Кузбасса" пройдет 9 ноября в Кемеровской области.Кинопослание человекуПятьдесят фильмов, в том числе 19 отечественных и 11 мировых кинопремьер, покажут на международном, национальном и экспериментальном конкурсах фестиваля "Послание к человеку".По словам Андрея Василенко, креативного продюсера смотра, в этом сезоне конкурсная программа сосредоточена на "поиске взаимопонимания между людьми".Запланированные показы пройдут на центральных площадках Санкт-Петербурга: в центре "Дом кино", студии "ЛенДок", кинотеатрах "Аврора", "Родина", "Великан", в Доме радио, а также в книжном магазине "Порядок слов".Кинофестиваль "Послание к человеку" состоится в Санкт-Петербурге 21-29 октября. Студентам и льготным категориям на конкурсные показы вход свободный, цена билета на специальные показы и программы — от 200 рублей.
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куда сходить , стиль жизни, музеи, выставки, что посмотреть , казимир малевич, санкт-петербург, алтайский край, третьяковская галерея, манеж, куда поехать в выходные
Культура, куда сходить , Стиль жизни, Музеи, Выставки, что посмотреть , Казимир Малевич, Санкт-Петербург, Алтайский край, Третьяковская галерея, Манеж, куда поехать в выходные
08:00 09.10.2022 (обновлено: 08:13 09.10.2022)
 

Куда сходить бесплатно: культурный календарь этой осени

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области / С. ХакимовЭкспозиция современного искусства под открытым небом открылась 29 сентября в подмосковном парке Малевича
Экспозиция современного искусства под открытым небом открылась 29 сентября в подмосковном парке Малевича - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области / С. Хакимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Тимур Мусин. Осенний культурный сезон в разгаре — есть мероприятия на любой вкус. Самые интересные бесплатные выставки, фестивали и экскурсии, которые дадут возможность приободриться в холода, — в обзоре РИА Новости.

Авангардисты под открытым небом

В подмосковном парке Малевича прямо под открытым небом собраны произведения известных современных художников — Франциско Инфанте-Араны, Вячеслава Колейчука, Леонида Тишкова, Аристарха Чернышева, Игоря Шелковского.

"Экспозиция тонко перемешивает наследие русского авангарда и Казимира Малевича и инсталляции нынешних мастеров", — рассказывает заведующая отделом новейших течений Третьяковской галереи Ирина Горлова.

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области / С. Хакимов

Экспозиция современного искусства в подмосковном парке Малевича

Экспозиция современного искусства под открытым небом откроется 29 сентября в подмосковном Парке Малевича
1 из 4

Экспозиция современного искусства в подмосковном парке Малевича

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области / С. Хакимов
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области / С. Хакимов

Парк Малевича

Экспозиция современного искусства под открытым небом откроется 29 сентября в подмосковном Парке Малевича
2 из 4

Парк Малевича

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области / С. Хакимов
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области / С. Хакимов

Современное искусство под открытым небом в парке Малевича

Экспозиция современного искусства под открытым небом откроется 29 сентября в подмосковном Парке Малевича
3 из 4

Современное искусство под открытым небом в парке Малевича

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области / С. Хакимов
© Фото : Министерство благоустройства Московской области

Благоустройство одинцовского парка Малевича

Благоустройство Одинцовского парка Малевича
4 из 4

Благоустройство одинцовского парка Малевича

© Фото : Министерство благоустройства Московской области
1 из 4

Экспозиция современного искусства в подмосковном парке Малевича

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области / С. Хакимов
2 из 4

Парк Малевича

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области / С. Хакимов
3 из 4

Современное искусство под открытым небом в парке Малевича

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области / С. Хакимов
4 из 4

Благоустройство одинцовского парка Малевича

© Фото : Министерство благоустройства Московской области
По ее словам, творцы нового поколения не повторяют за авангардистами, а вступают с ними в диалог с помощью концептуальных размышлений, ироничных жестов и романтического идеализма.
Проект, созданный при поддержке Третьяковки, состоит из серии объектов монументальной современной скульптуры и паблик-арта в пешеходной зоне парка.

"Единственное вечное в нашем мире — это искусство, так почему бы не использовать его в терапевтических целях, — рассуждает клинический психолог Дарья Серебрянская. — Оно заставляет думать и чувствовать, вызывает различные образы и ассоциации, активизирует когнитивные процессы, память, мышление, влияет на эмоциональный фон".

Инсталляции можно увидеть с 29 сентября в парке Малевича (Одинцово, деревня Раздоры). Вход свободный.

Неделя Алтая

Познакомиться с культурой, музыкой и литературой Алтайского края можно будет прямо в российской столице.
© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в медиабанк

Вид на реку Катунь в Чемальском районе Республики Алтай

Вид на реку Катунь в Чемальском районе Республики Алтай
1 из 4

Вид на реку Катунь в Чемальском районе Республики Алтай

© РИА Новости / Андрей Варенков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Пешеходный мост на остров Патмос Чемальского района Республики Алтай

Пешеходный мост на остров Патмос Чемальского района Республики Алтай
2 из 4

Пешеходный мост на остров Патмос Чемальского района Республики Алтай

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Артисты во время выступления на церемонии открытия празднования 150-летия единения теленгитов с Россией в культурно-спортивном центре "Межелик" в селе Улаган Республики Алтай

Артисты во время выступления в селе Улаган республики Алтай
3 из 4

Артисты во время выступления на церемонии открытия празднования 150-летия единения теленгитов с Россией в культурно-спортивном центре "Межелик" в селе Улаган Республики Алтай

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Артисты во время празднования 150-летия единения теленгитов с Россией в культурно-спортивном центре "Межелик" в селе Улаган Республики Алтай

Артисты во время выступления в селе Улаган республики Алтай
4 из 4

Артисты во время празднования 150-летия единения теленгитов с Россией в культурно-спортивном центре "Межелик" в селе Улаган Республики Алтай

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 4

Вид на реку Катунь в Чемальском районе Республики Алтай

© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в медиабанк
2 из 4

Пешеходный мост на остров Патмос Чемальского района Республики Алтай

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 4

Артисты во время выступления на церемонии открытия празднования 150-летия единения теленгитов с Россией в культурно-спортивном центре "Межелик" в селе Улаган Республики Алтай

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 4

Артисты во время празднования 150-летия единения теленгитов с Россией в культурно-спортивном центре "Межелик" в селе Улаган Республики Алтай

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
В Международном Московском доме музыки пройдет концерт, приуроченный к 85-летию известного композитора Эдуарда Артемьева — автора произведений к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, Андрона Кончаловского. Прозвучит симфоническая сюита "Алтайский сказ", посвященная истории региона.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкЗимовка лебедей в Алтайском крае
Зимовка лебедей в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Зимовка лебедей в Алтайском крае
Литературные встречи с алтайскими авторами пройдут в Доме творчества в писательском поселке Переделкино и Булгаковском доме.
Дни культуры Алтайского края в Москве — 11-15 октября. Большинство мероприятий бесплатные.

Выставка-шифр

Авторы проекта "Белый куб. Август" приглашают поразмыслить о неоднозначности бытия в Московском музее современного искусства.
© Официальный сайт Мэра МосквыМосковский музей современного искусства приглашает на выставку "Белый куб. Август"
Московский музей современного искусства приглашает на выставку Белый куб. Август
© Официальный сайт Мэра Москвы
Московский музей современного искусства приглашает на выставку "Белый куб. Август"
Представленные произведения разных поколений — игровые поля, архаические символы лабиринта, топографические карты, панорамные пейзажи — объединяет общая тема: блуждание внутри "картины мира".

"Через искусство мы учимся видеть скрытое и осознавать три реальности: окружающую, мир других людей и самого себя, — объясняет психиатр Евгений Ильченко. — Глядя на творение художника, мы прикасаемся к его восприятию действительности. Еще важно, что мы развиваем эмпатию, то есть способность лучше понимать чувства других".

Экспериментальная выставка "Белый куб. Август" проходит в Московском музее современного искусства до 16 октября. Вход бесплатный.

День в музее

Каждую третью неделю месяца музеи столицы открывают двери для всех желающих, но участники акции работают бесплатно только в один из дней.
Так, окунуться в антураж эпохи войны 1812 года в Музее-панораме "Бородинская битва" можно в понедельник, прогуляться по садам дворцового ансамбля "Царицыно" — в среду, а завершить культурную неделю Московским музеем современного искусства — в воскресенье.
© Фото : Министерство культуры Московской областиС 10 по 16 октября пройдет Музейная неделя
С 10 по 16 октября пройдет Музейная неделя - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Министерство культуры Московской области
С 10 по 16 октября пройдет Музейная неделя
По мнению Дарьи Серебрянской, убегать в художественный мир можно и даже нужно.
Полезно и обсуждать впечатления: благодаря этому расширяется кругозор и включается воображение, добавляет Евгений Ильченко.
Музейная неделя пройдет в Москве с 10 по 16 октября.

Творческие выходные

Главные независимые арт-галереи Петербурга объединятся для Art Weekend в середине октября. Мероприятие включает выставки, презентации, паблик-токи с кураторами, художниками, продюсерами и преподавателями на тему современного искусства.
В проекте участвуют также выставочный зал "Манеж", креативные пространства "Пушкинская-10" и "Бертгольд-центр", Новая сцена Александринского театра, Открытая гостиная библиотеки имени Лермонтова.
В программе заявлены и арт-медиации (по предварительной регистрации), цель которых — "включение зрителя в диалог о творчестве".
© Фото : Кураторский форум

Посетители Кураторского форума Art Weekend

Посетители Кураторского форума Art Weekend
1 из 3

Посетители Кураторского форума Art Weekend

© Фото : Кураторский форум
© Фото : Кураторский форум

Посетители Art Weekend в Санкт-Петербурге

Посетители Art Weekend в Санкт-Петербурге
2 из 3

Посетители Art Weekend в Санкт-Петербурге

© Фото : Кураторский форум
© Фото : Кураторский форум

На Art Weekend в Санкт-Петербурге

Посетители Art Weekend в Санкт-Петербурге
3 из 3

На Art Weekend в Санкт-Петербурге

© Фото : Кураторский форум
1 из 3

Посетители Кураторского форума Art Weekend

© Фото : Кураторский форум
2 из 3

Посетители Art Weekend в Санкт-Петербурге

© Фото : Кураторский форум
3 из 3

На Art Weekend в Санкт-Петербурге

© Фото : Кураторский форум

"Именно творчество позволяет привести в баланс эмоционально-чувственную сферу, за гранью логики и контроля, — говорит Евгений Ильченко. — А ведь чем больше мы стараемся все контролировать, тем выше уровень напряжения и тревоги".

Art Weekend пройдет в Санкт-Петербурге 15-16 октября. Вход свободный.

Городской квест с дополненной реальностью

Интерактивную прогулку по Калининграду подготовила областная детская библиотека имени Гайдара. Участники пройдут по памятным литературным местам, попутно разгадывая замысловатые шифры и головоломки.
© ГБУК "Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара"Баннер городского квеста "Пункт назначения: Литераторы" в Калининграде
Баннер городского квеста Пункт назначения: Литераторы в Калининграде
© ГБУК "Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара"
Баннер городского квеста "Пункт назначения: Литераторы" в Калининграде
Хорошая возможность потренировать свое критическое мышление и находчивость, а также поближе познакомиться с культурным достоянием города.
© РИА Новости / Екатерина ЯнсонКафедральный собор на острове Канта, Калининград
Кафедральный собор на острове Канта, Калининград
1 из 2
Кафедральный собор на острове Канта, Калининград
© РИА Новости / Екатерина Янсон
© РИА Новости / Екатерина ЯнсонВид на остров Канта, Калининград
Вид на остров Канта, Калининград
2 из 2
Вид на остров Канта, Калининград
© РИА Новости / Екатерина Янсон
1 из 2
Кафедральный собор на острове Канта, Калининград
© РИА Новости / Екатерина Янсон
2 из 2
Вид на остров Канта, Калининград
© РИА Новости / Екатерина Янсон
В квесте "Пункт назначения: Литераторы" можно поучаствовать бесплатно в Калининграде с 19 сентября по 31 октября.

Традиции Кузбасса

Организаторы форума "Узоры Кузбасса" решили развенчать стереотип о том, что регион знаменит только углем.
Цель мероприятия, которое проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — популяризировать культурные богатства края. В ноябре в Кемерово пройдет финал творческой лаборатории. В программе — презентации проектов мастеров-ремесленников и новых туристических маршрутов, дискуссии и выставки.
© Межрегиональный культурно-познавательный проект"Узоры городов России"Баннер форума "Узоры Кузбасса"
Баннер форума Узоры Кузбасса
© Межрегиональный культурно-познавательный проект"Узоры городов России"
Баннер форума "Узоры Кузбасса"
Территориальный форум "Узоры Кузбасса" пройдет 9 ноября в Кемеровской области.

Кинопослание человеку

Пятьдесят фильмов, в том числе 19 отечественных и 11 мировых кинопремьер, покажут на международном, национальном и экспериментальном конкурсах фестиваля "Послание к человеку".
По словам Андрея Василенко, креативного продюсера смотра, в этом сезоне конкурсная программа сосредоточена на "поиске взаимопонимания между людьми".

"Герои фильмов конкурса очень разные — их жизнь полна ярких событий и сложных ситуаций, в которых они остаются верны своим убеждениям, но всегда готовы к диалогу с окружающими", — отмечает Василенко.

© РИА Новости / Руслан Шамуков / Перейти в медиабанкЗрители на церемонии открытия кинофестиваля "Послание к человеку" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Зрители на церемонии открытия кинофестиваля Послание к человеку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Руслан Шамуков
Перейти в медиабанк
Зрители на церемонии открытия кинофестиваля "Послание к человеку" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Запланированные показы пройдут на центральных площадках Санкт-Петербурга: в центре "Дом кино", студии "ЛенДок", кинотеатрах "Аврора", "Родина", "Великан", в Доме радио, а также в книжном магазине "Порядок слов".
Кинофестиваль "Послание к человеку" состоится в Санкт-Петербурге 21-29 октября. Студентам и льготным категориям на конкурсные показы вход свободный, цена билета на специальные показы и программы — от 200 рублей.
Центр Помпиду - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00Культура
Холодные залы, экономия на всём: новые реалии культурной Европы
 
Культуракуда сходитьСтиль жизниМузеиВыставкичто посмотретьКазимир МалевичСанкт-ПетербургАлтайский крайТретьяковская галереяМанежкуда поехать в выходные
 
 
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