https://ria.ru/20221009/aeroflot-1822552814.html
"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку
"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку - РИА Новости, 09.10.2022
"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T01:12
2022-10-09T01:12
2022-10-09T05:29
шри-ланка
коломбо
аэрофлот
россия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661727_0:0:3446:1938_1920x0_80_0_0_57457635c87735f89802b62bfc762dc5.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета.Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330, на начальном этапе — дважды в неделю."Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня его самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России выразил протест послу государства. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.Позднее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Это произошло после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.
https://ria.ru/20221007/shri-lanka-1822199285.html
https://ria.ru/20221005/bilety-1821727065.html
шри-ланка
коломбо
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661727_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_d12ca83f56b7acd7b37f412b80a9f575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, коломбо, аэрофлот, россия
Шри-Ланка, Коломбо, Аэрофлот, Россия, Туризм
01:12 09.10.2022 (обновлено: 05:29 09.10.2022)
"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку
"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку, приостановленные летом из-за ареста самолета