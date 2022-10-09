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"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку - РИА Новости, 09.10.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку
"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку - РИА Новости, 09.10.2022
"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T01:12
2022-10-09T05:29
шри-ланка
коломбо
аэрофлот
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета.Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330, на начальном этапе — дважды в неделю."Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня его самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России выразил протест послу государства. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.Позднее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Это произошло после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.
https://ria.ru/20221007/shri-lanka-1822199285.html
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шри-ланка, коломбо, аэрофлот, россия
Шри-Ланка, Коломбо, Аэрофлот, Россия, Туризм
01:12 09.10.2022 (обновлено: 05:29 09.10.2022)
 
"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку

"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку, приостановленные летом из-за ареста самолета

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета.
Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330, на начальном этапе — дважды в неделю.
Пассажирский самолет авиакомпании Аэрофлот
7 октября, 12:54Туризм
Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю
"Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня его самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России выразил протест послу государства. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.
Позднее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Это произошло после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 15:36
Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из ряда городов
 
ТуризмШри-ЛанкаКоломбоАэрофлотРоссия
 
 
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