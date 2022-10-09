https://ria.ru/20221009/aeroflot-1822552814.html

"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку

"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку - РИА Новости, 09.10.2022

"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T01:12

2022-10-09T01:12

2022-10-09T05:29

шри-ланка

коломбо

аэрофлот

россия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661727_0:0:3446:1938_1920x0_80_0_0_57457635c87735f89802b62bfc762dc5.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета.Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330, на начальном этапе — дважды в неделю."Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня его самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России выразил протест послу государства. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.Позднее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Это произошло после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.

https://ria.ru/20221007/shri-lanka-1822199285.html

https://ria.ru/20221005/bilety-1821727065.html

шри-ланка

коломбо

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шри-ланка, коломбо, аэрофлот, россия