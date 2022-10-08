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В Польше решили заставить украинских беженцев платить за жилье

В Польше решили заставить украинских беженцев платить за жилье - РИА Новости, 08.10.2022

В Польше решили заставить украинских беженцев платить за жилье

Польские власти намерены обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жилье, пишет издание Gazeta Prawna. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T02:43

2022-10-08T02:43

2022-10-08T04:17

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Польские власти намерены обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жилье, пишет издание Gazeta Prawna.Соответствующие поправки в законодательство Совет министров планирует одобрить в ближайшие две недели. Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев"Сегодня все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство", - цитирует газета представителя правительства.При этом власти все же хотят предусмотреть некие льготы, например, для матерей-одиночек и людей пожилого возраста.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с 24 февраля покинули более 10,5 миллиона человек, 6,37 миллиона из них осели в Европе, больше всего — 1,25 миллиона — в Польше.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины ", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220820/bezdomnye-1810899431.html

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в мире, украина, польша, жилье