02:43 08.10.2022 (обновлено: 04:17 08.10.2022)
В Польше решили заставить украинских беженцев платить за жилье
Gazeta Prawna: власти Польши подготовили закон, обязывающий беженцев платить за жилье
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу
Жители Украины проходят польско-украинскую границу. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Польские власти намерены обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жилье, пишет издание Gazeta Prawna.
Соответствующие поправки в законодательство Совет министров планирует одобрить в ближайшие две недели. Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев
"Сегодня все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство", - цитирует газета представителя правительства.
При этом власти все же хотят предусмотреть некие льготы, например, для матерей-одиночек и людей пожилого возраста.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины ", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.