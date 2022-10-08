17:00 08.10.2022 (обновлено: 17:25 08.10.2022)
В МИД заявления Зеленского назвали безответственной демагогией
МИД о заявлениях Зеленского: эта демагогия пугает даже тех, кто требует победить русских
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Безответственная демагогия начинает пугать даже тех, кто требует победить русских на поле боя, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Зеленского.
"США все глубже "втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов" в Киеве. И это на фоне безумных призывов Зеленского к своим хозяевам нанести по России превентивный ядерный удар", — подчеркнула она.
"Такая безответственная демагогия, судя по всему, начинает пугать даже тех, кто требует "победить русских на поле боя", - резюмировала Захарова.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.