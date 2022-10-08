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В Германии ждут политика, который поставит Зеленского на место - РИА Новости, 08.10.2022
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В Германии ждут политика, который поставит Зеленского на место
В Германии ждут политика, который поставит Зеленского на место - РИА Новости, 08.10.2022
В Германии ждут политика, который поставит Зеленского на место
Читатели немецкой газеты Die Welt призвали НАТО отказаться от мысли принять в альянс Украину после агрессивных высказываний о превентивном ударе по России. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:29
2022-10-08T16:19
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
германия
россия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt призвали НАТО отказаться от мысли принять в альянс Украину после агрессивных высказываний о превентивном ударе по России.По мнению обозревателя издания Жака Шустера, Зеленский "очень заинтересован в том, чтобы Германия и НАТО стали участниками конфликта". Многих комментаторов возмутило такое намерение."После вчерашнего призыва к превентивному удару самого последнего фаната Украины должно было осенить", — написала Daniela S."Украине не место в ЕС и НАТО. Зеленскому верить нельзя. Украина меня сейчас не волнует. Мы должны сосредоточиться на нашей собственной стране", — считает Bernd H."Многие знали об этом с самого начала. Зеленский всегда хотел, чтобы НАТО вмешалась в этот конфликт, и работал над этим с самого начала", — напомнила Brigitta B."Зеленскому нужно дать понять, что существуют пределы. Я надеюсь, что это сделают американцы и НАТО. Все чаще я нахожу партию "Зеленые" невыносимой. Созданные как партия мира и десятилетиями носившие белого голубя впереди, многие "зеленые" теперь бряцают оружием", — высказалась Scarlett."Вы должны дать понять Зеленскому, что вся поддержка прекратится, если он продолжит свою опасную игру. Он должен наконец начать серьезные переговоры", — уверен Max S.Накануне Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822438723.html
https://ria.ru/20221007/germaniya-1822244245.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, германия, россия, евросоюз, нато
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Германия, Россия, Евросоюз, НАТО
14:29 08.10.2022 (обновлено: 16:19 08.10.2022)
 
В Германии ждут политика, который поставит Зеленского на место

Читатели Die Welt понадеялись, что страны Запада поставят Зеленского на место

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt призвали НАТО отказаться от мысли принять в альянс Украину после агрессивных высказываний о превентивном ударе по России.
По мнению обозревателя издания Жака Шустера, Зеленский "очень заинтересован в том, чтобы Германия и НАТО стали участниками конфликта". Многих комментаторов возмутило такое намерение.
"О, правда? А я очень заинтересован, чтобы Зеленский отправился далеко и надолго, к черту на кулички!" — заявил Rolf R.
"После вчерашнего призыва к превентивному удару самого последнего фаната Украины должно было осенить", — написала Daniela S.
"Украине не место в ЕС и НАТО. Зеленскому верить нельзя. Украина меня сейчас не волнует. Мы должны сосредоточиться на нашей собственной стране", — считает Bernd H.
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"Многие знали об этом с самого начала. Зеленский всегда хотел, чтобы НАТО вмешалась в этот конфликт, и работал над этим с самого начала", — напомнила Brigitta B.
"Зеленскому нужно дать понять, что существуют пределы. Я надеюсь, что это сделают американцы и НАТО. Все чаще я нахожу партию "Зеленые" невыносимой. Созданные как партия мира и десятилетиями носившие белого голубя впереди, многие "зеленые" теперь бряцают оружием", — высказалась Scarlett.

"В ведущих политических кругах люди просто боятся, что их сочтут так называемыми сторонниками Путина, если они поставят этого Зеленского на место", — заметила Angelika H.

"Вы должны дать понять Зеленскому, что вся поддержка прекратится, если он продолжит свою опасную игру. Он должен наконец начать серьезные переговоры", — уверен Max S.
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Накануне Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
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