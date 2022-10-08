https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822465159.html

В Германии ждут политика, который поставит Зеленского на место

В Германии ждут политика, который поставит Зеленского на место - РИА Новости, 08.10.2022

В Германии ждут политика, который поставит Зеленского на место

Читатели немецкой газеты Die Welt призвали НАТО отказаться от мысли принять в альянс Украину после агрессивных высказываний о превентивном ударе по России. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:29

2022-10-08T14:29

2022-10-08T16:19

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

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россия

евросоюз

нато

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt призвали НАТО отказаться от мысли принять в альянс Украину после агрессивных высказываний о превентивном ударе по России.По мнению обозревателя издания Жака Шустера, Зеленский "очень заинтересован в том, чтобы Германия и НАТО стали участниками конфликта". Многих комментаторов возмутило такое намерение."После вчерашнего призыва к превентивному удару самого последнего фаната Украины должно было осенить", — написала Daniela S."Украине не место в ЕС и НАТО. Зеленскому верить нельзя. Украина меня сейчас не волнует. Мы должны сосредоточиться на нашей собственной стране", — считает Bernd H."Многие знали об этом с самого начала. Зеленский всегда хотел, чтобы НАТО вмешалась в этот конфликт, и работал над этим с самого начала", — напомнила Brigitta B."Зеленскому нужно дать понять, что существуют пределы. Я надеюсь, что это сделают американцы и НАТО. Все чаще я нахожу партию "Зеленые" невыносимой. Созданные как партия мира и десятилетиями носившие белого голубя впереди, многие "зеленые" теперь бряцают оружием", — высказалась Scarlett."Вы должны дать понять Зеленскому, что вся поддержка прекратится, если он продолжит свою опасную игру. Он должен наконец начать серьезные переговоры", — уверен Max S.Накануне Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.

https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822438723.html

https://ria.ru/20221007/germaniya-1822244245.html

https://ria.ru/20221007/merkel-1822140630.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, германия, россия, евросоюз, нато